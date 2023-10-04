Dün akşam saatlerinde Ankara Polatlı ilçesinin Gülveren Mahallesi'nde Kahramanlar Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. Muhammed Ergenli adlı çocuk, annesi Lütfiye Ergenli ile market alışverişi sonrası evlerine dönüş için dolmuşa bindi. Ancak dolmuştan önce inen Muhammed Ergenli'ye, minibüsün plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre kadar sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemeler sonucunda Muhammed Ergenli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muhammed Ergenli'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin ardından Haymana ilçesinin Kavakköy mezarlığına defnedilmek üzere gönderildi. Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin tek çocukları olan Muhammed Ergenli'nin, tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı.