90 yıllara kadar köy nüfusları ilçe merkez nüfusunun 3’te 1’i kadardı. Köyden şehre göçün hızlanması sonrası bu oran git gide azaldı. Tarım ve hayvancılık yerini sanayiye bıraktı. Köyün gençleri tarlaları yerine fabrikalarda çalışmayı tercih etti. İlçedeki ova köyleri dışındaki 70’in üzerindeki kırsal bölgede nüfus ciddi anlamda düştü. Bazı köylerdeki nüfus sayısı 100’ün bile altında kaldı.

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi sonrası tarım ve hayvancılık faaliyetleri stratejik önemi olan bir sektöre dönüşmesine rağmen, kırsal bölgelere tersine göç beklentileri ise boş çıktı.

Şehirdeki hayat düzenini değiştirme noktasında tereddüt yaşayanlar, köylerini şimdiki gerçek sahipleri olan yaşlı nüfusa bıraktı. Günümüzde kırsal bölgeler artık konaklama için değil, hafta sonları vakit geçirilen bölgelere dönüştü. İlçede ki bazı köylerin (kırsal mahalle) nüfusları ise dikkat çekici bir boyuta geriledi. Nüfusu 100’ün altında kalan köyler yaşlılar için doğal huzurevine dönüştü.

NÜFUSU 100’ÜN ALTINDA OLAN İNEGÖL MAHALLELERİ

İnegöl’de 2024 yılı sayımına göre nüfusu 100’üm altında kalan kırsal mahalleler ise şu şunlar;

Babaoğlu (nüfusu 57), Bahçekaya (nüfusu 59), Kestanealan (Nüfusu 66), Eskiköy (Nüfusu 76), Rüştiye (Nüfusu 86), Çaylıca (Nüfusu 90), İclaliye (Nüfusu 91), Güneykestane (Nüfusu 93), Kocakonak (Nüfusu 93), Karahasanlar (Nüfusu 99), Bayramşah (Nüfusu 99).