YSK, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı kabul etti. YSK Başkanı Yener "Sarıyer, Tuzla Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" dedi.

Kongreler Devam Edecek

YSK Başkanı Ahmet Yener toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir"

İtirazların Hepsi Kabul Edildi

CHP tarafından Ataşehir, Tuzla, Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların hepsi kabul edildi.

39. Olağan Kurultay sürecinde takvim devam edecek ve kongreler yapılacak.

İstanbul Başvurusu Ret

YSK, CHP il yönetiminin görevden alınmasına ve İstanbul kongresinin iptal edilmesine yönelik itirazı ise reddetti.