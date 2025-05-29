Alınan kararla anız yakımı, kamp ve ateş yakılabilir piknik alanlarına sınırlama getirilirken, izinli faaliyetler bu yasaklardan muaf tutuldu.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 maddelik bir karar aldı. Yayımlanan kararlar, yaz döneminde orman yangını riskine karşı alınacak önlemleri ve uygulanacak yasakları içeriyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI, AMA İSTİSNALAR VAR

Yayımlanan karara göre, 20 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında Domaniç sınırları içindeki ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ancak bu yasak, tüm vatandaşları kapsamıyor. Mahalli köylüler ormancılık ve zirai faaliyetler için ormana girebilecek. Ayrıca, domuz ve benzeri zararlı hayvanların sürek avı için yapılacak faaliyetler ile bakanlık izinli avcılar da belirli şartlarla ormanlık alanlara giriş yapabilecek.

PİKNİK VE KAMP FAALİYETLERİNE SAAT VE YER SINIRLAMASI

Komisyonun aldığı karara göre, Kocayayla, Topuk Yaylası Tabiat Parkı gibi belirli alanlarda saat 21:30'a kadar ateşli piknik yapılmasına izin verildi. Ancak bu saatten sonra ateşli piknikler yasaklandı. Orman İşletme Müdürlüğünün belirlemediği alanlarda ise yangın mevsimi boyunca piknik yapılması tamamen yasak olacak. Meteorolojik uyarıların yapıldığı kritik günlerde ateşli pikniğe hiçbir alanda izin verilmeyecek.

ANIZ YAKANLARA CEZA!

Domaniç sınırları içinde anız yakmak tamamen yasaklandı. Anız yakanlara dekar başına 556,71 TL idari para cezası uygulanacak. Bu fiilin ormana 4 kilometreden daha yakın bir noktada gerçekleştirilmesi halinde ise 6831 Sayılı Orman Kanunu gereği adli işlem başlatılacak. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bu ceza beş kat artırılarak uygulanacak.

KÖY MUHTARLIKLARINA TANKER DESTEĞİ

Yangınlara hızlı müdahale için Domaniç İl Özel İdaresi tarafından köy muhtarlıklarına 2,5 tonluk yangın su tankerleri teslim edilecek.

SEFERBERLİK BAŞLIYOR

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararları kapsamında, belediye, jandarma, AFAD, orman teşkilatı ve köy halkı başta olmak üzere, eğitimli gönüllülerden oluşan müdahale ekipleri sahada görev alacak.

YASAKLARA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIM

Komisyon kararına göre, devlet ormanlarında belirlenen konaklama alanı dışında geceleyenlere 3.421 TL idari para cezası uygulanacak. Anız yakma fiili yerleşim yerlerine yakın gerçekleşirse ceza beş katına kadar artırılabilecek. Uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde işlem yapılacak.