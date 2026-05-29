İnegöl’de çeşitli noktalarda yakınlarıyla bir araya gelen Rıdvan Şah’ı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği sosyal medya fenomeni, hayranlarının fotoğraf ve video isteklerini geri çevirmedi. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Şah, çocuklarla da yakından ilgilendi.

İlçe merkezinde oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kısa süreli kalabalık oluşurken, vatandaşlar fenomen isimle hatıra fotoğrafı çekebilmek için sıraya girdi. Rıdvan Şah’ın samimi tavırları ve hayranlarıyla kurduğu sıcak diyalog dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bayram ziyaretleri kapsamında akrabalarını ziyaret eden Şah’ın İnegöl’de birkaç gün daha kalacağı öğrenildi. Fenomen ismin ilçedeki ziyareti sosyal medyada da gündem olurken, paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

