Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede çalışan vatandaş, yerde hareket eden büyük sürüngeni fark edince neye uğradığını şaşırdı. İlk kez böyle bir canlı gördüğünü belirten vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yakından incelendiğinde canlının “oluklu kertenkele” olduğu öğrenildi. Zararsız olduğu belirtilen sürüngen, kısa süre sonra gözden kayboldu. O anlar mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar gördükleri karşısında şoke olduklarını ifade etti.

