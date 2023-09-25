UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Türkiye ve Galler ile karşılaşacak olan Hırvatistan’da aday kadro açıklandı. Kadroda Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic de yer aldı.

Hırvatistan’ın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 12 Ekim Perşembe günü evinde Türkiye ve 15 Ekim Pazar günü ise deplasmanda Galler’le oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu. Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe’nin kalecisi Livakovic’e de kadroda yer verdi.

Hırvatistan’ın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic

Savunma: Domagoj Vida, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec

Forvet: Andrej Kramaric, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Marko Livaja, Petar Musa