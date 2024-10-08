Türkiye'de gündemi sarsan 'domuz eti' skandalına ünlü bir köfte zinciri de dahil oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimlerinde, bu köfte zincirinin iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. İddialara göre, firmanın isminin açıklanmaması için mahkeme kararı aldırdığı öğrenildi.

Son günlerde Türkiye genelinde gıda güvenliğiyle ilgili birçok skandal yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. Düzce'deki bir yemek firmasında da domuz eti kullanıldığı tespit edilmişti. Ayrıca, bir ünlü börekçinin de şubelerinde sağlığı tehlikeye sokan ürünlerin tespit edildiği bildirilmişti.

Yeni skandal ile birlikte, sosyal medyada büyük bir tartışma başlarken, ünlü köfte zincirinden henüz bir açıklama gelmedi. Bakanlık, tespit edilen diğer firmaların isimlerini kamuoyuna duyurmasına rağmen, bu firmanın isminin açıklanmaması dikkat çekti.