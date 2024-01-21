Rusya’nın işgal ettiği Donetsk’te, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından Donetsk'teki pazar yerine saldırı düzenlendiğini açıkladı

The Moscow Times’ın haberine göre, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili inceleme devam ederken saldırının, top atışı şeklinde olabileceği iddia edildi.

Olayda pek çok yaralıda olduğu bildiriliyor.

Ayrıca maddi zarar da olukça fazla.

Saldırıda ölenler morga kaldırılacak.

Kış günlerinde savaşı yaşayan halk, bir yanda soğukla bir yandan da Rus saldırılarıyla hayatta kalmaya çalışıyor