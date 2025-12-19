ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) Diversity Visa (DV-1) Programı’nın durdurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

USCIS’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kamuoyunda “Green Card çekilişi” olarak bilinen Diversity Immigrant Visa Programı kapsamında her yıl en fazla 50 bin kişiye göçmen vizesi sağlanıyordu. Program, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç edenler arasında ülke bazlı çeşitliliği artırmayı hedefliyordu.