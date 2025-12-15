Hollywood’un tanınmış yönetmeni Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri pazar öğleden sonra eve çağrıldı ve 78 yaşındaki Reiner ile 68 yaşındaki eşi cansız şekilde bulundu. Emniyet, çiftin vücutlarında bıçaklanma izleri olduğuna dair bulgulara rastlandığını ve olayın cinayet şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

Los Angeles Polis Departmanı’nın sabotaj veya başka bir saldırı olasılıklarını da değerlendirdiği, henüz kesin bir şüpheli ya da resmi gözaltı bilgisinin bulunmadığı aktarılıyor.

Reiner, “When Harry Met Sally”, “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” ve “The Princess Bride” gibi filmlerle sinema tarihinde önemli bir yere sahipti.

Los Angeles Polis Departmanı’na bağlı Hırsızlık ve Cinayet Bölümü dedektifleri dosyaya atandı. ABC7’ye konuşan polis kaynakları, pazar akşamı çok sayıda polisin eve sevk edildiğini ve olay yerinin cinayet mahalli olarak değerlendirildiğini söyledi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı’na bağlı sağlık görevlileri, Chadbourne Avenue üzerindeki malikaneye saat 15.30’dan kısa süre sonra ulaştı. İlk incelemenin ardından polis ekipleri olay yerine çağrıldı ve “ambulans ölüm soruşturması” süreci başlatıldı.

Ünlü isimler olay yerinde

Görgü tanığı ABC7’ye yaptığı açıklamada, Reiner’ın filmlerinde yer alan Larry David ve Billy Crystal’ın ayrı ayrı olay yerine geldiğini aktardı. Aynı kaynak, Billy Crystal’ın evden gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi.

Polis, cinayetin nasıl işlendiği ve saldırının arkasındaki isim ya da isimlere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olayla ilgili yeni bilgilerin soruşturma ilerledikçe paylaşılacağını aktardı.