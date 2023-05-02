Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yıllardır hizmetlerden mahrum kalan İnegöl’ümüz, kişiye özel hizmet almaya devam ediyor. Temizlik konusunda hassas olan belediyemiz, vatandaşın evinin önünü yıkamazken, AK Parti Milletvekili Adayı olan Ayhan Salman’ın marketlerinin önünü belediye araçları ile yıkamasının nedenini ilçe halkı olarak soruyoruz.

İnegöllülerin verdiği vergilerle, ilçe halkı kendine hizmet beklerken, gelmesi gereken hizmet bir avuç özel zümreye mi gitmekte?

Tıpkı yıllardır ceremesini çektiğimiz, delik deşik yolların, asfaltlanmasını beklerken, bir gecede bakan beyin gelişi ile asfaltlandığı gibi.

İnegöl’de yaşayan 300 bin vatandaşımız yıllardır hizmet alamamakta.

Günübirlik makyaj hizmetlerle vatandaşımızı kandırdığınız artık yeter. Artık bir grup özel zümre değil, İnegöl halkı hizmetlerden faydalanacak.

15 Mayıs sabahı, bu kentin gerçek sahipleri olan 300 bin insanımızın faydalanması gereken her hizmetten faydalanacak. Kişiye özel hizmetler son bulacak.

Erkan Dönmez olarak söz veriyorum, size rağmen ayakta kalmak için mücadele eden ilçe halkımızın gözüne sokarak yaptığınız haksızlıkların ant olsun ki hesabını soracağım. Korkmayın yalnız değilsiniz biz varız…”