CHP, Yazgan’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlattı.

Olay, Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda düzenlenen doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evine geçen Yazgan ve beraberindekiler burada alkol almaya devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yazgan’ın T.A.’ya yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evde bulunan N.D., B.Ş. ve T.A.’nın Yazgan’ı darbettiği belirtilirken, yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bildirildi.

Apartmandan yükselen kavga ve gürültü sesleri üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından N.D., B.Ş. ve T.A. gözaltına alındı.

Tarafların emniyette birbirlerinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Yazgan, darbedildiğini ve cep telefonunun alındığını belirterek şüphelilerden şikâyetçi olurken; karşı taraf ise Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen üç şüpheli, sulh ceza hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazgan hakkındaki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi. Başsavcılık, CHP’li milletvekili hakkında “cinsel saldırı” iddiası kapsamında resen soruşturma başlattı. Parti yönetimi ise gelişmelerin ardından Yazgan’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Taciz iddiaları ve adli sürecin kamuoyuna yansımasının ardından CHP Genel Merkezi duruma hızla el koydu. Parti yönetimi, Yazgan'ın durumuyla ilgili acil bir değerlendirme yaparak kesin ihraç kararı için düğmeye bastı. Konuyla ilgili resmi açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapıldı. Sarı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir."