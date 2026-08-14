İnegöl Belediyesi, eğitim alanında elde edilen başarıları taçlandırmak ve gençlerin başarılarını paylaşmak amacıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. YKS’de Türkiye genelinde ilk 30 bin içerisinde yer alma başarısı gösteren İnegöllü öğrenciler, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı içerisinde bulunan Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya, YKS’de ilk 30 bine giren 57 öğrenci ile aileleri katıldı. Programa ayrıca İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de hazır bulundu.

BAŞARILI VE HEDEFLERİ OLAN GENÇLERİMİZ, BİZİM İÇİN FIRSAT

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerin yalnızca kendi aileleri için değil, İnegöl adına da önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Taban, gençlerin başarılarının gelecek adına umut verdiğini söyledi. Başkan Taban, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, eğitim hayatının ve elde edilen başarıların önemine dikkat çekerek; “Bugün hem sizlerin heyecanınıza ortak olmak istedik hem de başarılı sonuçlarınızdan dolayı tebrik etmek istedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğrencilik safhasındasınız. Çok ciddi emekler veriyorsunuz. Ailelerinizin sizlerden beklentileri var. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak istiyorsunuz. Bizler de bu süreçte İnegöl Belediyesi olarak sizlerin yanında, yakınında, sizlere destek olmak istiyoruz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Ben İnegöl’den mesulüm. Dolayısıyla İnegöl’de yaşayan her birey bizim için çok değerli. Böyle başarılı ve hedefleri olan gençlerimiz de bizim için bir fırsat ifade ediyor. Sizlerin gelecekte çok daha iyi yerlerde olmanızı istiyoruz. Daha nitelikli, daha başarılı alanlarda olmanızı istiyoruz. Artık günümüz çağında çok güzel fırsatlar, çok güzel imkanlar var. Ben bu imkanlardan başta İnegöllü gençlerimizin, vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyorum” dedi.

GENÇLERİMİZLE HER AN İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Bu düşünceyle bugün İnegöl’de üniversite sınavında ilk 30 bine giren öğrencilerle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Taban, “57 öğrencimiz bulunuyor burada. Biz gençlerimizle; Nöbetçi Kitaphanelerimizle, okullarda yaptığımız etkinliklerle, Arge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla zaten hep iletişim halindeyiz. Bu buluşmada da hem üniversite hedeflerinizi, mesleki hedeflerinizi, İnegöl’e dair hayallerinizi, bizlerden beklentilerinizi konuşmak istiyoruz. Üniversite tercih sürecinde de burada kurulan tercih noktasında öğrencilerimize danışmanlık hizmeti verdik, orayı da ziyaret edip öğrencilerimizle bir araya gelmiştik. Ben tekrar sizlere başarılar diliyorum. Yeni başarılarınızda ve yeni hikayelerinizde inşallah sizlerle yeniden yolumuz kesişsin. Biz her zaman sizlerle kıvanç duyacağız” diye konuştu.

BU TABLO; İNANMANIN, ÇALIŞMANIN, AZMİN SONUCU

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de yapılan buluşma için teşekkürlerini sunarak; “Belediye Başkanımıza bizleri böyle güzel bir ortamda, aynı masa etrafında buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ben inşallah 4 yıl sonra, üniversiteyi tamamladığınızda buradaki gençlerimizi İnegöl’e değer katan bireyler olarak görmeyi arzu ediyorum. 2 milyondan fazla kişinin girdiği sınavda, aramızda 359’uncu olan gencimiz var. Bu inanmanın, çalışmanın, azmin bir sonucu” dedi.

Sohbet şeklinde devam eden buluşmada gençlerin farklı üniversitelerde ve farklı şehirlerde İnegöl’ü temsil edeceğini belirten Başkan Taban, onların her birinin şehrin geleceğinde önemli roller üstleneceğine de inandığını ifade etti. Programda öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Taban, gençlerin tercihleri, hedefleri ve üniversite planları hakkında da bilgi aldı. Öğrenciler ise kendileri için düzenlenen buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, başarılarının paylaşılmasından dolayı teşekkür etti.