Sadık Karaman, yanına gelen iki hayvanı elleriyle çekirdekle besledi.

Olay, İnegöl’de bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine giden Sadık Karaman, burada bir sincap ve kumruyu fark etti.

Hayvanlara yaklaşan Karaman, yanında bulunan çekirdekleri elleriyle besleyerek onlara ikram etti. Sincap ve kumrunun Karaman’ın elinden çekirdek yemesi, ortaya renkli ve sevimli görüntüler çıkardı.

Doğayla iç içe yaşanan bu güzel anlar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. İnsanların hayvanlara gösterdiği sevgi ve duyarlılık, güzel görüntülere sahne oldu.