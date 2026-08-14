BTÜ'nün TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen proje sayısının yanı sıra akademik personel başına düşen proje oranıyla da dikkat çekti. Dört projenin desteklenmeye değer bulunmasıyla BTÜ, akademik personel başına düşen proje oranı bakımından üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Gökçen Yıldız, Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Enes Muhammet Can, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Hilal Yılmaz ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Nazlı Akçamlı Kaya'nın yürütücüsü olduğu projeler TÜBİTAK 1001 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektör Çağlar: BTÜ'nün araştırma gücünü daha ileri taşıyacağız

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TÜBİTAK 1001 kapsamında elde edilen başarının üniversitenin araştırma odaklı yapısının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, 'BTÜ olarak araştırma gücümüzü daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilimsel çıktılarımızı yalnızca akademik başarı olarak değil, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren ve toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşen değerler olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizi desteklemeye ve üniversitemizin araştırma kapasitesini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz' dedi.