Omuzla ilgili sıkıntılar anlatıldığı zaman genellikle insanların aklına soğuk hava koşulları gibi nedenler gelir. Ancak donuk omuz bu durumdan biraz farklıdır. Donuk omuz, omuz hareketinin kısıtlandığı ve omuz kapsülünün darlaşması olarak tarif edilen bir rahatsızlık türüdür. Omuz kapsülü, omuz eklemini saran bağlardan oluşan bir kılıf olarak adlandırılır. Donuk omuz da omuz kapsülü şişer ve kalınlaşmaya başlar. Bunun sonucunda da omuz hareketleri kısıtlanır.

Donuk Omuz Nasıl Anlaşılır?

Her iki omuzda da görülme riski olan donuk omuz, zaman zaman üşütüldüğü zaman ki ağrı ile karıştırılabilir. Bu yüzden önce hastanın omzu için bir doktora başvurması gerekmektedir. Omuz ağrısı şikayeti ile giden tüm hastalardan ağrı olan bölgenin röntgeni istenir. Ancak donuk omuz rahatsızlığı var ise, bu rahatsızlık röntgende gözükmez. Bu kez MR çekilmesi istenen hasta da eğer bu sonuç da temiz çıkarsa işte bu durumda donuk omuzdan şüphelenilir.

Donuk Omuzun Nedenleri Nelerdir?

Özellikle de kadınlarda görülme olasılığı daha fazla olan donuk omuz rahatsızlığı orta yaşlarda kendini gösterir. Bu rahatsızlığın oluşmasında ortaya çıkan risk faktörleri arasında ise; akciğer hastalığı, şeker, geçirilen bir ameliyat, tiroid bezinin fazla ya da az çalışması, parkinson ya da tüberküloz ile kalp damar hastalıkları gösterilir.



İlk önce hafif ağrılarla başlayan donuk omuz rahatsızlığı, kolu hareket ettiremeyecek dereceye kadar ilerler. Hareket sınırının da azalmasıyla birlikte tutulma yaşanır ve artık hiç hareket özelliği kalmaz. İşte bu durumlarda mutlaka hemen bir doktora gözükmeli ve uygun tedaviye başlanılmalıdır.