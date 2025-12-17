Veteriner Hekim İbrahim Uzun, evde kedi ve köpek beslemenin insan sağlığını tehdit ettiği yönündeki açıklamaların bilimsel dayanağının olmadığını söyledi. Uzun, aşıları düzenli yapılan evcil hayvanların insanlara zarar vermediğini, tam tersine psikolojik iyilik halini artırdığını vurguladı.

Ev ortamında daha çok kedi beslendiğini söyleyen Uzun, "Son zamanlarda haberlerde kedi ve köpek besleme üzerine yanlış bir algı oluşturuluyor. Örneğin, kedinin beslemekten dolayı ciğerine tüy kaçıp da kanser hastası olduğu gibi. Bu haberler veteriner hekimler odamız tarafından da yalanlandı. Kanser hastası olup da evinde kedi besleyen müşterilerimiz var" dedi.

"Kesinlikle bilimsel bir yanı yok"

Evde kedi-köpek beslerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzun, "Parazit aşıları düzenli yapıldığı takdirde insanlar kedilerinin tüyünü yeseler ya da yutsalar dahi herhangi bir zararı yok. Paraziter ya da deri hastalığında doktor ‘Evde kediniz var mı?’ sorusuna ‘Evet’ cevabını aldığında buna bağlıyor. Ama kesinlikle bunun bilimsel bir yanı yok. Biz 11 yıldır işin içindeyiz. Aşılar özellikle de paraziter aşılar düzenli periyotlarda yapıldığı takdirde evde kedi-köpek beslemenin her hangi bir zararı yoktur" ifadesine yer verdi.

Giderek evde kedi-köpek beslemenin arttığını belirten Uzun, "Son zamanlarda psikiyatri uzmanları evde kedi-köpek beslemeyi tavsiye ediyor. Bu da kedi veya köpeğin insana psikolojik açıdan iyi geldiğini gösteriyor. Evde hasta, engelli çocuğu olanlar kedi-köpek beslemeye yöneliyor. Bunların gittikçe psikolojileri düzeliyor. Bu hayvanları beslemenin insan sağlığı açısından psikolojik olarak etkisi son derece yüksektir. O yüzden herkese kedi-köpek beslemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten besleyenler farkındalar. Bizim yıllardır yaptığımız çalışmalar kedi-köpeğin insana iyi geldiğini kanıtladı" diye konuştu.