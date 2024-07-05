Karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, LIST’in Sürdürülebilir Kompozit Malzemeler ve Üretim İnovasyon Merkezi’ne katıldı. Bu işbirliği, tüketici öncesi atıkları döngüsel ekonomiye kazandırıp, karbon ayak izini azaltarak DowAksa’nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını amaçlıyor.

Karbon elyaf ve karbon elyaftan elde edilen ara ürünlerin önde gelen üreticilerinden DowAksa, Sürdürülebilir Kompozit Malzemeler ve Üretim İnovasyon Merkezi (SCMM) üyesi oldu. SCMM, Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün (LIST), malzeme inovasyonlarını uygulamaya dönüştürmeyi ve sıfır emisyonlu mobilite çözümleri geliştirmeyi amaçlayan bir girişim. SCMM’nin araştırma ve inovasyon programı, şirkete üretim atıklarını yeni kullanım alanlarında değerlendirmek ve sonuç olarak atıkları en aza indirmek için çözümler sunacak.

Enerji, altyapı, havacılık ve savunma sektörlerine karbon elyaf çözümleri sunan şirket, SCMM’ye katılarak tüketici öncesi atıkları yeni kullanım alanlarında değerlendirmeyi ve endüstrinin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine daha da yaklaşmayı amaçlıyor. Bu iş birliğinin DowAksa’ya üretim atıklarını değerlendirip atıkları en aza indirmek için çözümler sunacağını söyleyen LIST Malzeme Departmanı Teknoloji Müdürü Thierry Girot, “Bu ortaklığın önemli bir noktası, DowAksa’nın karbon elyaf bazlı ara ürünleri için yeni kullanım alanlarının keşfi. Normalde otomotiv sektöründe kullanılmayan bazı malzemeler, SCMM’nin yenilikçi teknolojileriyle otomotiv uygulamalarına kazandırılacak. Bu girişim, DowAksa’nın tüketici öncesi atıkları döngüsel ekonomi içinde etkin bir şekilde değerlendirerek, mevcut kullanım alanlarının ötesine taşımayı amaçlıyor” şeklinde bilgi verdi.

2026 yılının sonuna kadar devam edecek

Sürdürülebilirliğin kompozitlerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını söyleyen DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini, ürünlerin döngüsel ekonomiye entegre edilmesinin ilerlemenin tek yolu olduğunu vurguladı.

İşbirliği, en az 2026 yılı sonuna kadar devam edecek ve her iki taraf da karbon elyaf endüstrisinde yenilikçilik ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için birlikte çalışacak.