Op. Dr. Küçük, "Yüz germe ameliyatları yalnızca cildi germeye yönelik değildir. Yüzün alt tabakalarındaki kas ve bağ dokularının da toparlanmasıyla daha kalıcı ve doğal bir gençleşme sağlanmaktadır" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, "Yaşlanma sürecine bağlı olarak yüzde meydana gelen sarkma, kırışıklık ve elastikiyet kaybı, estetik cerrahiye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bu alanda en etkili cerrahi yöntemlerden biri olan yüz germe daha genç, dinamik ve doğal bir görünüm elde edilmesine imkan sağlıyor" dedi.

Yüz germe işleminin; yüz ovali, yanaklar, çene hattı ve boyun bölgesindeki sarkmaları hedef aldığını belirten Küçük, her hastaya özel planlama yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. "Hastanın yüz yapısı, cilt kalitesi ve beklentileri doğrultusunda kişiye özel bir cerrahi yaklaşım benimsiyoruz" şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Küçük, hastaların büyük bölümünün kısa sürede sosyal yaşamlarına dönebildiğini ve nihai sonuçların zamanla daha doğal bir görünüm kazandığını söyledi.