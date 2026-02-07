Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen kitosan ile eklem hastalıklarının tedavisi ve kıkırdak iyileşmesinde yüz güldüren sonuçlar alındığını söyledi. Doç. Dr. İrfan Koca, kitosanın kas-iskelet sistemi üzerindeki "biyolojik sıva" etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kas-iskelet sistemine ‘biyolojik sıva’ etkisi

Genellikle zayıflama alanındaki kullanımıyla bilinen deniz kaynaklı kitosanın, eklem sağlığı ve kıkırdak iyileşmesinde de umut verici etkileri olduğu ortaya çıktı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, kitosanın kas-iskelet sistemi üzerindeki "biyolojik sıva" etkisini anlattı.

Denizden gelen tedavi: Kitosan

İlerleyen yaşla birlikte artan diz, kalça ve diğer eklem problemleri yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Kireçlenme (osteoartrit) ve kıkırdak hasarlarında geleneksel tedavilere ek olarak, bilim dünyası doğal ve onarıcı (rejeneratif) destekler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu alanda öne çıkan maddelerden biri de kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen bir biyopolimer olan kitosan.

Kıkırdak dokusunun doğal yapı taşına benziyor

Konuyu kas-iskelet sistemi sağlığı açısından değerlendiren Doç. Dr. İrfan Koca, kitosanın insan vücuduyla gösterdiği yüksek uyuma (biyouyumluluk) dikkat çekti. Doç. Dr. Koca, kitosanın kimyasal yapısının eklemler açısından önemini anlatarak, "Sağlıklı bir eklemde kıkırdağa esneklik ve dayanıklılık kazandıran temel yapılar ‘glikozaminoglikan’ grubundadır. Kitosan, kimyasal olarak bu doğal yapı taşlarına benzerlik gösterir. Vücuda alındığında ya da bölgesel uygulandığında, eklem içi kayganlığı sağlayan hyalüronik asit üretimini destekleme potansiyeli taşır" dedi.

"Eklemin biyolojik sıvası"

Kitosanın kireçlenme sürecindeki rolünü bir benzetmeyle açıklayan Doç. Dr. Koca "Osteoartritte kıkırdak yüzeyi zamanla aşınır ve pürüzlü hale gelir. Kitosan bazlı yaklaşımlar, hasarlı bölge üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturma eğilimindedir. Bu nedenle buna ‘eklemin biyolojik sıvası’ demek mümkündür. Bu etki, sürtünmeyi azaltarak kıkırdak yıkımını yavaşlatmaya ve eklem fonksiyonlarını daha uzun süre korumaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ağrı ve yangıyı baskılamada destek

Fizik tedavi sürecinde ağrının kontrol altına alınmasının, hareket kabiliyetinin geri kazanılmasında kritik rol oynadığını belirten Doç. Dr. Koca, "Çalışmalar, kitosanın eklemdeki enflamasyonu (yangıyı) ve buna bağlı ağrıyı azaltıcı etkileri olabileceğini göstermektedir. Bu durum, hastaların rehabilitasyon egzersizlerine daha rahat uyum sağlamasına katkı sunabilir" şeklinde konuştu.

"Hekim kontrolü şart"

Doğal kaynaklı olsa bile her ürünün tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Doç. Dr. İrfan Koca, uyarılarda bulunarak, "Kitosan genellikle kabuklu deniz ürünlerinden elde edilir. Bu nedenle deniz ürünü alerjisi olan kişilerde reaksiyon riski bulunur. Eklem sağlığı amacıyla kitosan kullanımı düşünülüyorsa, mutlaka bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı kontrolünde değerlendirilmelidir" diye konuştu.