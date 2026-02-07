

İnegöl Yunus Emre Lisesi’nde kayda alınan görüntülerde, öğrencilerin kol kola girerek sanatçı Ayten Alpman’ın hafızalara kazınan “Memleketim” şarkısını hep bir ağızdan söylediği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, öğrencilerin birlik ve beraberlik mesajı takdir topladı.

Duygusal anların yaşandığı performans, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözlerini akıllara getirdi. Öğrencilerin sergilediği bu anlamlı davranış, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ