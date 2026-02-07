

İlçe merkezine gelen Evgi, gün boyunca çarşı ve alışveriş noktalarını gezerek vakit geçirdi. İnegöl’ün işlek caddelerinde mağazaları dolaşan Şenol Evgi, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Evgi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Sosyal medyada ve dijital müzik platformlarında yayımladığı şarkılarla tanınan Şenol Evgi’nin ilçe ziyareti, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti. Çarşıda yaşanan hareketlilik gün boyunca devam ederken, Evgi’nin rahat ve mütevazı halleri gözlerden kaçmadı.

Alışverişini tamamlayan Şenol Evgi, daha sonra İnegöl’den ayrıldı.