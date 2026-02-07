Hazırlık sürecini kayda alarak sosyal medyada paylaşan kadının videosu kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştı.

İnegöl’de yaşayan Tuğba Pamuk, kardeşinin eşi Büşra İnci’nin 2026 yılı Ocak ayında doğum yapacağını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Doğum sonrası dönemde yemek hazırlamanın anne adayı için zor olabileceğini düşünen Pamuk, yengesine destek olmak için kolları sıvadı.

Pamuk, içli köfte, fellah köftesi, cheesecake, börek, tuzlu ve tatlı kurabiye, poğaça, karnıyarık ve misket köfte gibi birçok ürünü el emeğiyle hazırladı. Hazırladığı yiyecekleri derin dondurucuya yerleştiren Pamuk, doğacak olan kız yeğenini beklemeye başladı.

Hazırlık sürecini video kaydına alan Pamuk, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek 1 milyon izlenmeye ulaştı ve viral oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğba Pamuk, “Eskiden gelen bir geleneği yaşatmak istedim. El emeğimle bir şeyler hazırladım. Büşra’yı çok seviyorum. Doğumdan sonra yemek yapmak onun için zor olabilir diye düşündüm. Bu yüzden buzlukta saklanıp kolayca tüketilebilecek ürünler hazırladım. Videoyu paylaşınca bu kadar ilgi görmesine çok şaşırdım,” dedi.

Büşra İnci ise, görümcesine teşekkür ederek, "Biz Tuğba abla ile arkadaş gibiyiz. O bana çok destek veriyor. Benim için çok şey hazırladı. Sağolsun. Çok teşekkür ederim" dedi.