Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Balıkesir Bölge Müdürü Olcay Çubukcu’nun koordinasyonunda, Trabzon, İzmir ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin teknik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen harita işlerine dair saha incelemeleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle Balıkesir il sınırları içinde yapılacak olan drone destekli haritalama çalışmaları dikkat çekti. Bu teknoloji sayesinde, projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, “Balıkesir’de drone ile yapılacak haritalama çalışmaları, projelerimizin süreçlerini hızlandıracak ve verimliliğimizi artıracak. Bu modern yaklaşım, projelerimize zaman ve emek kazandıracak. Yenilikçi çözümlerle bölge kalkınmasını desteklemeye devam ediyoruz” dedi.