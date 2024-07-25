Türk basınının önde gelen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, İstanbul’daki Cipriani restoranında düşüp başını çarparak beyin kanaması geçirdi. Hemen Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Cıvaoğlu’nun durumu ciddi.

Güneri Cıvaoğlu Kimdir

Eğitim ve Kariyer Başlangıcı:

Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken gazetecilik kariyerine başladı. Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibe liderlik etti. Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı.

Gazetecilik Kariyeri:

Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Cıvaoğlu, daha sonra Güneş Gazetesi'ni kurarak genel yayın yönetmenliğini üstlendi. 1986-1996 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu. 1996’dan bu yana Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olarak çalışmaktadır.

Televizyon Kariyeri:

Kanal D'de 8 yıl boyunca siyasi olayları yorumlayan Cıvaoğlu, "Durum" adlı programı hazırlayıp sundu. 5 yıl boyunca Kanal D’de "Şeffaf Oda" programını hazırlayıp sundu. Daha sonra FOX TV ve TV8’de program yaptı, 2016 yılında CNN Türk’e geçti.

Akademik ve Hukuki Kariyeri:

Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Cıvaoğlu, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır ve evlidir.

Cıvaoğlu’nun sağlık durumu yakından takip edilirken, ailesi ve sevenleri onun için dua ediyor.