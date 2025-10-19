Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

D-650 karayolu Poyrazlar Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, Ö.Y. (29) idaresindeki 54 AFV 788 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçemeye çalışan İsa Bektaş’a (34) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ö.Y. gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.