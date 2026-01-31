80 Genç Finalde Yarıştı

2026 yılını “gençlik yılı” ilan eden Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda gençlere yönelik PUBG Turnuvası düzenledi. Turnuvanın finalinde 80 genç, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

“Gelecek Gençlerin Enerjisiyle Şekillenecek”

Organizasyonda “Gelecek Gençlerin Enerjisiyle Şekillenecek” mesajı verilirken, turnuva ile gençlerin hem kaynaşması hem de kaliteli zaman geçirmesi amaçlandı.

Hediyeleri Başkanlar Verdi

Turnuvada dereceye giren takımlara hediyeleri, Ahmet Yıldız ve Mücahit Demiralp tarafından takdim edildi.

Gençlik Projeleri Sürecek

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı yetkilileri, gençlik yılı kapsamında gençlerle güçlü bağ kuracak sosyal ve kültürel projelere önümüzdeki süreçte de devam edileceğini bildirdi.