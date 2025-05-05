Olay, Gaziantep Nizip’e bağlı kırsal Duraklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki düğünde havaya ateş eden Derdo Y.’nin (61) silahından seken kurşunlardan biri düğün alanındaki kuzeni Cahit Y.’ye (27) isabet etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Cahit Y., yakınları tarafından özel araçla Nizip Devlet Hastanesi’ne oradan da Gaziantep’teki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, silahı ateşlediği tespit edilen Derdo Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA