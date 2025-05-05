MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bastia Kültürel İşBirliği anlaşması imza töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Bastia Belediye Başkan YardımcısıMatteaLacave, Nice Belediyesi Başkan Yardımcı ve AViTeM Başkanı Agnès Rampal katılımıyla Başkanlık Makamında gerçekleştirildi.

Bastia Kültürel İşBirliği anlaşması ile deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımıgibi bilimsel faaliyetler yönetilmesi, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının ortaklaşa değerlendirilmesi amaçlandı.

İşbirliği sayesinde iki kent arasındaki bağlantının canlı kalacağını söyleyen Bastia Belediye Başkan YardımcısıMatteaLacave, “Bastia kentini temsilen burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bastia ilk defa böyle bir protokolü Muğla ile imzalıyor. Akdeniz’e açık bir kapı olduğumuz için bu protokol bağlantımızı canlı kılacak. Bizim için önemli olançevreyi korumak ve sahip olduğumuz mirası korumaktır. Bu ortaklığa büyük başarılar diliyorum. Akdeniz umarım bizim ortaklığımızla mavi olur” dedi.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, “Bu protokol tarihi bir protokol ve büyük önemi olacak. Akdeniz’in iki ucundaki şehirlerin ortak sorunu olan iklim değişikliği içinde bir ortak buluşma noktasıdır. Bu tarihi protokol son derece önemli çünkü yurttaşları bir araya getiriyor. Bu protokolün alanlarından biri kadınları da buluşturuyor. Protokol sayesinde Muğla ile Bastialıkadınların işbirliğine olanak sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Bastia ve Muğla’nın yapacağı işbirliğinin Akdeniz’in geleceği için çok önemli olduğuna değinen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bastia ile yaptığınız bu protokol nedeniyle mutlu ve gururluyum. Akdeniz’in geleceği için bu protokol çok önemli. Korsika ile çok ortak noktamız var. Bu birliktelik sayesinde ortak yapılacak çalışmalar büyük anlamlar kazanıyor. Akdeniz, tarihin başından itibaren kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olmuştur. Ancak bugün, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ortak tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında bölgesel dayanıklılığı artırmanın yolu, deniz ve kara arasındaki bağı yeniden kurmaktan geçmektedir. Bu bilinçle atacağımız her adım, ortak geleceğimize yapılan güçlü bir yatırımdır” diye konuştu.