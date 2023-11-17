İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan olay, bir düğünde içkili olarak fazla oynayan ve istek parçalarda ısrar eden 18 yaşındaki Metin S.'nin, düğün sahibi tarafından kovulmasının ardından gerçekleşti. Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Metin S., arkadaşı Lütfi H. ile birlikte geri döndüğünde, 'Müziği kapatın' diye bağırarak pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

Düğün sahibinin Metin S.'yi sahneden uzaklaştırmak istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından, Metin S. düğünden ayrıldı ancak bir süre sonra silahlarla geri döndü. Olayda Aytekin Elkalkmış (16) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabasına rağmen Aytekin Elkalkmış kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından şüpheli Metin S. ve yanındaki arkadaşı Lütfi H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında bulunan 2 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu. Aytekin Elkalkmış'ın amcası Çetin Elkalkmış, yeğenini kaybetmenin acısıyla "Metin'e en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.