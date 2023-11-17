B12 suda çözülebilen, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna, merkezi sinir sisteminin sağlıklı işleyişine ve metabolizmamızın düzenli çalışmasına yardımcı olan, vücudumuz için gerekli vitaminlerden biridir.

B12 vitamini yeterli miktarda alındığında kendinizi zinde, enerjik ve sağlıklı hissedeceksiniz. Beyin, sindirim sistemi, cilt ve saç sağlığı açısından oldukça gerekli olan bu vitamin vücut tarafından üretilmez. Bu sebeple içerisinde B12 vitamini bulunan hayvansal gıdalarla yada doktorunuzun önereceği B12 vitamin ilaçlarıyla takviye yapılmalıdır.

B12 vitamini eksikliği belirtileri

Kansızlık yapar.

Yorgunluk, halsizlik yapar.

Cildin solmasına neden olur.

Dilin şişmesi ve iltihaplanmasına yol açar.

Denge kaybı ve yürümekte zorlanma yapar.

Unutkanlık, hafıza kaybı ve depresyona neden olur.

Dikkat dağınıklığı ve konuşmakta zorlanma

Nefes darlığına sebep olur.

Görme bozukluğu, kol ve bacaklarda uyuşma da B12 vitamin eksikliğinde görülen başlıca belirtilerdir. Yalnızca bu belirtiler de vücudunuzda B12 eksikliği olduğu anlamına gelmez. Uzman bir doktor tarafından muayene ve kan testi sonucunda vücudunuzdaki B12 oranının yeterli ya da yetersiz olduğunu kesin olarak öğrenebilirsiniz.

B12 Vitamini içeren besinler işte bunlardır; Sakatat, balık ve deniz ürünleri, kırmızı ve beyaz et, yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. Beslenmenizde düzenli olarak yer vereceğiniz bu gıdalarla vücudunuza yeterli B12 Vitamin takviyesi sağlamış olursunuz.

B12 eksikliği nedenleri ise şunlardır; Genellikle 50 yaş üstü kişilerde vitamin emilimi zorlaştığı için görülür. Bunun dışında mide, bağırsak ameliyatı olan hastalarda, aşırı alkol tüketen ve yetersiz beslenen kişilerde de görülebilir. Tedavisi ise mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Çünkü B12 vitamini içeren gıdaları fazla tüketmek ya da kullanacağımız vitamin ilaçlarının metabolizmamıza fazla gelmesi vücudumuza ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle doktorunuzun belirlediği en uygun ilaç ya da besin takviyesiyle gerekli B12 Vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Sonuç olarak unutkanlık, dikkat dağınıklığı, kansızlık ve ileride karşılaşabilecek daha ciddi rahatsızlıkların engellenmesi için B12 içeren besinlerin ihmal edilmemesi ve 6 ayda bir mutlaka B12 düzeyinin ölçülmesi yararlı olacaktır.