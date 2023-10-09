“Cihanı Titreten Türk Koca Yusuf/Yalnızca Güle Yenildi” romanıyla gönüllerde taht gazeteci yazar Halil Delice, yeni romanıyla da çok iddialı. Delice, bilim kurgu ve fantastik tarzdaki “Oğuz Han’dan 21. Yüzyıla Uzanan Sır/Altın Yay” romanıyla insanlık tarihi, teknoloji ve çevre konusunda bilinenleri alt üstü ediyor. 21. yüzyılın nasıl Türk asrı olacağına açıklık getiriyor.

Romanıyla ilgili açıklama yapan Delice, bu romanıyla insanlık tarihinin beş-on bin seneden ibaret olduğu görüşünü sorguladığını, Âdem aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam arasındaki zamanın 300 bin seneden az olmadığını ve bu arada nice medeniyetlerin kurulup yıkıldığını, ancak bu medeniyetlerin enerji kaynağı olarak bugünkü gibi yenilenemez enerjiyi kullanmadıklarını belirtti.

21. yüz yılın bir diliminde para, silah, teknoloji ve bilgiden meydana gelen gücün kontrol edilemez hale geldiğini, çevre felaketi sebebiyle dünyada hayatın tehlikeye girdiğini, Birleşmiş Milletlerin buna bir çare aradığını ve rapor hazırlattığını söyleyen Delice, “Bu raporun ismi Nuh Çözümü’dür. Bu raporda, gücün; güçlüyken zulmetmeyen, kurduğu Göktürk, Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı cihan devletiyle bunu ispat eden Oğuz Han nesline verilmesi gerektiği belirtilir. Bu kararın alınmasında en büyük sebebin Oğuz Han Destanı ve Orhun Kitabeleri, Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun kapısının solunda Osmanlı Sultanları için ‘Bütün mazlumların koruyucusu” yazması olduğu ifade edilir. Güvenlik Konseyi’nde bu karar tartışılırken sıcaklığın arttığı, bütün volkanların faaliyete geçtiği haberi gelir. Eğer üç gün içinde bu artış durdurulmazsa dünyada hayat sona erecektir. Bunu önleyecek tek şey, Altın Yay’dır. Altın Yay, papalığın elindedir. Altın Yay, ancak Oğuz Han’ın neslinden gelenler vasıtasıyla çalışmaktadır. Onlar da çalıştırmak için Barnabas İncilinin açıklanmasını şart koşmaktadır” dedi.

Selimiye Camii’ne kurulacak

Altın Yay’ın çalışma mekanının Selimiye Camisi kubbesinin tam altındaki müezzin mahfili olduğunu belirten Delice, “Bu mahfilin altında 24 parçalı çarkı felek, hemen üstünde altın top vardır. Kubbeyi ayakta tutan sekiz direk 24’er parçalıdır. Niçin 24? Kelime-i tevhitte harf sayısı ve Oğuz boyları 24 adettir ve 24 daha nice sırlara işaret etmektedir” açıklamasında bulundu.

Bazı tefsir âlimlerinin Oğuz Han ile dünyaya hakim olan ve Kur’an-ı Kerimde kıssası anlatılan Zülkarneyn aleyhisselamın aynı kişi olduğunu söylediğini ifade eden Delice, “Bu romanda Oğuzların çevre anlayışı da anlatıldı. Bu anlayışın temel prensibi; ‘Her şey, Yüce Yaratanın yarattığı şekilde en mükemmeldir. Bu mükemmelliğe yapılacak her türlü müdahale ancak izin ile olmalıdır’ şeklindedir. Oğuz Han, dünyayı fethe, ermeydanı yapmaya çıktığı sefere ‘Kelebeğin Kanadında Kızıl Elmaya Doğru’ ismini vermiştir” diyerek romanı hakkında bilgi verdi.

Halil Delice, 1960 Edirne-Enez-Çavuşköy doğumlu. Anne-babası, 1927’de Bulgaristan Kırcaali’den göç ettiler.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1986 yılında hakimlik stajını yarıda keserek gazeteciliğe başladı. Kırkpınar, Rumeli tarihi ve kültürü, göçler ile ilgili araştırmaları devam etmektedir.

2000-2013 yılları arasında TGRT FM Radyosu’nda “Gidelim Urumeline” isimli kültür programı yaptı. Aynı radyoda 2013 yılından beri Tarihe Şan Verenler Programı yapmaktadır.

“Cihanı Titreten Türk Koca Yusuf-Yalnızca Güle Yenildi, Cihan Şampiyonu Kara Ahmet-Güreşle Kızılelmayı Aradı, Görmedin mi Alişimi Tuna Boyunda, Beyaz Güle Al Kan Düşünce” ve "Altın Yay/Oğuz Kağan’dan 21. Yüzyıla Uzanan Sır”, “Sultanın Aslanı” ve Saadet Sende”. "Şu Yeryüzü Ermeydanı/Türkiye son kale" isimli sekiz romanı ve “Spor Geleneğimiz ve Kırkpınar” isimli araştırma çalışması basıldı.

Kırkpınarla ilgili “Vatan Ediniş Destanı Kırkpınar, Gerçek Efsane Kırkpınar, Peşrev Ne Söyler, Yesi’den Kırkpınar’a, Niçin Yusuf” isimli sunulmuş beş tebliği, ayrıca Rumeliyle ilgili “Rumeli’den Göçler, Rumeli Türkülerinde Aliş Motifi, Rumeli Türkülerinde Al Renk Motifi, Balkan Harbi Sonrası Göçler ve Günümüz Türkiyesi’ne Etkisi” isimli sunulmuş dört tebliği var. ‘Aliş’ romanıyla Mustafa Necati Sepetçioğlu Roman yarışmasında ikinci oldu, gazetecilikte bir çok ödül sahibi. Halen gazeteciliğe ve radyo programcılığına devam etmektedir.