Bursa’da asker eğlencesinde bir grup uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Grupta bulunan şahsın, düğünde de kameramana silahını gösterdiği anları sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde asker eğlencesinde bir grup genç ve arkadaşları havaya uzun namlulu silahlarla ateş açtı. O anlar amatör kameraya anbean yansırken, çevredekiler, ‘acaba bomba mı patladı’ diye korku dolu dakikalar yaşadı. Gruptaki şahıslardan biri silahla havaya ateş ettiği ve bir düğünde kameramana silah gösterdiği anları da sosyal medyada paylaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.