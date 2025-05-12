Dünya liderleri, Türkiye’nin terörle mücadelesindeki başarısını vurgularken, bu tarihi adımın mimarı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini öne çıkardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan’ın bu süreçteki liderliğine dikkat çeken Şerif, Türkiye’nin birlik ve uzlaşı yolunda kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Bu adımın, terörden arınmış bir Türkiye için dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de PKK’nın silah bırakma kararını olumlu karşıladı. Barzani, örgütün feshedilmesini “bölge için yeni bir sayfanın başlangıcı” olarak değerlendirirken, Erdoğan’ın barış sürecindeki rolüne teşekkür etti. Ayrıca bu girişimin siyasi olgunluğun bir göstergesi olduğunu ve bölgedeki diyaloğu güçlendireceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Asaad el-Şibini ise Ankara’da yaptığı açıklamada, Türkiye’yi tebrik ederek bu gelişmenin yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için istikrar sağlayıcı bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü kararlı mücadele, bu açıklamalarla birlikte uluslararası destek bulurken, atılan bu adım bölge siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.