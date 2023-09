İklim, çevre ve doğa konusunda hassas çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Karaduvar sahilinde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin birçok gönüllüyle gerçekleştirdiği etkinlikte, sahil önemli miktarda çöpten arındırıldı.MERSİN (İGFA) - 2018 yılından beri, her yıl Eylül ayının 3. cumartesi günü kutlanan ‘Dünya Temizlik Günü’; dünya çapında milyonlarca insanın gönüllü olarak yer aldığı ve belirlenen alanlarda temizlik yaptığı katı atık toplama günüdür. Mersin Büyükşehir Belediyesi de ulusal ve uluslararası ölçekte çevre ve iklimle ilgili yapılan özel günlerde önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden biri de Karaduvar sahilinde yapılan katı atık toplama etkinliği oldu.

Yaklaşık 50 torba çöp toplandı

Let’s Do İt, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, Türk Kızılayı, Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve Karaduvar halkıyla birlikte yapılan ve çocukların da yer aldığı etkinlikte Karaduvar sahilinde bulunan insan kaynaklı atıklar ile dalga nedeniyle sahile vuran çalı, çırpı ve dal parçaları temizlendi. Kısa sürede tüm sahili tertemiz yapan gönüllüler, yaklaşık 50 torba çöp topladı.

“Mersinimizi hep beraber temizleyelim”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Can, etkinliğe STK’lar ve Karaduvar halkının da katıldığını belirterek, “Bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Sahillerimizi temizliyoruz. Bizler zaten bu konuyla alakalı 7/24 esasına dayalı çalışıyoruz. Ancak bizim amacımız şu; Mersin bizim, hepimizin, Mersinimizi hep beraber temizleyelim. Bunu kurumsal olarak nitelendirmeyelim. Bir tabir vardır ya; ‘herkes evinin önünü süpürse daha güzel bir dünya olacak’ diye daha güzel bir Mersin olacak. Bugün burada gençlerimiz, çocuklarımız var. Bu çocuklarımızla beraber bir farkındalık çalışması yapıyoruz.

“Pırıl pırıl bir dünya adına çevremizi temiz tutalım”

Çocukların etkinlik için oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine ekleyen Can, “Çocuklarımızla biraz önce sohbet ettik. ‘Biz temizlik yapmayı çok seviyoruz. Temiz bir dünyanın içerisinde, temiz olmayı çok seviyoruz’ diye harika cümleler kurdular. Onların mutluluğuna bizler de katılıyoruz. Lütfen bizler de çocuklarımız gibi olalım. Onlar gibi pırıl pırıl bir hayat adına, pırıl pırıl bir dünya adına lütfen ama lütfen çevremizi temiz tutalım” diye konuştu.

“81 ilde eş zamanlı temizlik etkinliği düzenliyoruz”

Let’s Do İt Mersin İl Temsilcisi Mihriban Akdağ, “Bu sene 16 Eylül’de Let’s Do İt olarak tüm Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı temizlik düzenleniyoruz. Bizler de Karaduvar'da bir temizlik düzenliyoruz. Let’s Do İt koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve bir çok STK ile birlikte temizlik düzenliyoruz. Şu an çok mutluyum” dedi.

“Çevre farkındalığı yaratmak için buradayız”

İsa Kökberi de Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği’nin gençlik çalışanı olarak etkinliğe katıldı. Dernek olarak temel amaçlarından bahseden Kökberi, “Kazanlı Sahili’ndeki caretta carettaların yaşam döngüsüne katkı sağlamak, onları korumak, nesillerini sürdürülebilir hale getirmek ve aynı zamanda çevre farkındalığı oluşturmak. Bugün burada sürdürülebilir bir yaşam ve dünya için buradayız. Çevre hepimizin, dünya hepimizin. Beraber koruyabilirsek bu dünyanın güzelleşeceğine inanıyoruz. Temiz bir dünya temiz bir gelecek. Sloganımız; farkında ol farkındalık yarat. Biz de çevre farkındalığı yaratmak için buradayız” diye belirtti.

“Doğamızı korumak bizim görevimiz”

Mersin Üniversitesi’nde okuyan ve etkinliğe katılan İnci Hanım, “Hepimiz dünyayı temiz tutmak zorundayız. Doğamızı korumak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum”

Temizlik etkinliğine katılanlardan Ebru Hanım, “Bana söyledikleri zaman çok hoşuma gitti. Çünkü hem çocuklarıma sosyal etkinlik oluyor hem de çevre temizliği hakkında bilgi veriliyor. İnşallah hep böyle temiz tutarlar. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. İyi ki katılmışım” dedi.

Temizliği çok sevdiğini ve uzun zamandır böyle bir etkinlik hayal ettiğini söyleyen Rüstem Aslan “Çok iyi temizlik yapıyorum, çok güzel bir etkinlik oldu. Hayatımda hiç etkililik yapmamıştım. Bugün yapıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Gördüğüm her şeyi topluyorum. Benim için temizlik çok güzel” dedi. Sahili temizleyen çocuklardan Uygar Güllü ise, “Sahili temizliyoruz, dalları topluyoruz. Tırmıkla çekiyoruz” derken insanlara da ‘Etrafı temiz tutalım” cümleleriyle mesaj verdi.

“Çöp topluyoruz. Çok eğleniyorum” cümleleriyle hem çöp toplayıp hem de eğlendiğini ifade Nisa Düzmekeroğlu, çöp atanlar için de, “Çöplerin çöp kutularına atmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. Rabia Düzmekeroğlu ise, “Doğamızı temiz tutmalıyız, yerlere çöp atmamalıyız” dedi.