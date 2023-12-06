Güneş'te oluşan dev karanlık delik gündem yarattı. Güneş'in Dünya'ya bakan yüzeyinde devasa büyüklükte karanlık bir delik açıldığı belirtilirken, açılan karanlık delikten Dünya'ya doğru radyoaktif dalgalar yayılıyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre deliğin boyutu ise 60 Dünya büyüklüğünde.

Koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölgenin 2 Aralık'ta yıldızın ekvatorunun yakınında şekillendiği ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştığı ve böylesinin daha önce görülmediği tahmin ediliyor. Spaceweather ve livescience'da yer alan haberlere göre; oluşan karanlık bölge 4 Şubat'tan bu yana doğrudan Dünya'ya dönük.

Uzmanlar, söz konusu geçici deliklerin Güneş'teki manyetizmanın aniden değişmesiyle meydana geldiğini ve yıldızın üst yüzeyindeki radyoaktif plazmanın uzay boşluğuna fırlatılmasına neden olduğunu belirtiyor.

Bu da radyoaktif plazma parçacıklarının uzayda yol alarak Dünya'ya ulaşmasına neden olurken, parçacıklar da Güneş fırtınası olarak isimlendiriliyor.

SON YILLARIN EN GÜÇLÜ JEOMANYETİK FIRTINASINA NEDEN OLMUŞTU

Son olarak Mart ayında ortaya son koronal delik, Dünya'da son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasına neden olmuştu.

Yeni deliğin ne kadar süre duracağı bilinmezken, koronal deliklerin 27 günden daha uzun süre dayandığı görülmüştü.

GÜNEŞ'TEKİ AKTİVİDE ŞİDDETLENİYOR

Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor.

NASA'ya göre yıldız şu anda hareketli bir dönemden geçiyor. Gökbilimciler ise Güneş'in bu döngüsünün beklenenden hareketli geçeceğine inanıyor. Bu yüzden Güneş'te bu tür dev lekelerin oluşması beklenen bir durum.