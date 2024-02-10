Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen ve 23 ülkeden omurga cerrahisi uzmanı doktorların katıldığı, ‘Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu' Bursa'da gerçekleşti.



Almanya, Fransa, İsveç, Güney Kore, Irak, Hindistan, Bulgaristan, Mısır, Güney Afrika, Tunus, Endonezya, Yunanistan olmak üzere 23 ülkeden gelen 150 uzman, bilgi birikimlerini paylaştı. Uludağ Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı'nda Türkiye Unilateral Biportal Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hayati Aygün'ün başkanlığında gerçekleştirilen ‘Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu'nun ardından uzmanlar, sempozyumda bir araya geldi. Katılımcılar, “Disk cerrahisinde UBE ve uniportal endoskopik tekniklerin karşılaştırılması ve yeni modifikasyonlar” konusu üzerinde fikirlerini beyan etti. Prof. Dr. Hayati Aygün, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen değerli konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Dünya Omurga Endoskopi Derneği Federasyonuna, Hindistan Omurga Endoskopi Derneğine, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanına, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyelerine, Medicana Hastanesi olmak üzere katkı sağlayan medikal firmalarına teşekkür ediyorum” dedi.



Sempozyum öncesi Uludağ Üniversitesi'nde iki gün boyunca süren Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu'nda oldukça faydalı bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Aygün, “Katılımcı ülke sayısı ve içeriği açısından ülkemizde bir ilk olan sempozyumda omurga cerrahisinde daha fazla ilerleme sağlamak için birçok zor konuyu ele aldık. Bu sempozyumla Türkiye'deki omurga cerrahlarına dünyadaki yeni gelişmeleri aktardık. Türkiye'de bu bir ilki temsil etmektedir. Bunu gelenek haline getirip, devamlılığını sağlayacağız. Hem yeni omurga cerrahları, hem de yeni teknolojileri doğru biçimde yansıtıp, tecrübeli cerrahların da bilgilerini yenilemelerini sağlamak istiyoruz” dedi.



Uluslararası platformda, modern hibrit sistemle eğitim veren omurga cerrahı diploma programının bir parçası olmaya çalıştıklarını belirten Aygün, “Özellikle çalışmakta olduğumuz Bursa Medicana Hastanesiyle, Edge Learning Eğitim Platformu arasında protokol imzalanmasıyla Türkiye'deki ve yurt dışındaki endoskopiyi öğrenmek isteyen omurga cerrahlarına kurulacak merkezde eğitim sağlayacağız. Bu da Türkiye'nin tanıtımı ve sağlık turizminin gelişmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Eccelearning Omurga Cerrahisi Diploma Programı'nın kurucusu ve onursal başkanı Prof. Dr. Max Aeby ise, “Türkiye'de yapılan bu etkinlik çok önemli bir başlangıçtır. Çünkü endoskopik omurga cerrahisi eğitimi özel bir daldır. Yüz yüze toplantılar çok önemli. Yüz yüze eğitimlerin yanında, online eğitimler de önemli olduğu için Eccelearning platformunu oluşturduk” şeklinde konuştu.