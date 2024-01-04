Dünyanın en büyük havuzu hangisidir dendiğinde, çoğu insan için arka bahçede, bir otelde veya her şey dahil bir tesisteki yüzme havuzlarını aklına getirse de, dünyanın en büyük havuzu “anlamsız derecede” büyük ve düşündüğünüzün çok dışında bir yapıya sahip. Burada, Mısır’daki Sharm el Sheik gibi havuzlarda Şili’deki San Alfonso del Mar’a kadar dünyanın en büyük 10 havuzuna bir göz atacağız. Bu havuzları gördükten sonra, aklınızda beliren yüzme havuzları muhtemelen oldukça küçük kalacak.

Dilerseniz şimdi dünyanın en büyük 10 yüzme havuzuna ve nerede olduklarına daha yakından bakalım:

10. Hansen Barajı Dinlenme Merkezi, Kaliforniya – 1,5 Dönüm

Hansen Barajı Rekreasyon Merkezi, Los Angeles, California’da yer alır ve hayranlık uyandıracak bir yüzme havuzuna sahiptir. 1.5 dönüm büyüklüğünde, iki su kaydırağı ve her noktası 1.5 metre derinliğe sahip. Havuz, yüzmek için artık uygun olmayan gerçek bir gölün hemen yanında yer alır, bu yüzden kumlu alanları ve tümünü düşündüğünüz zaman göl görünümünü alır. Böylece havuzun boyutu hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz, aynı anda 3000 yüzücünün suda olduğunu hayal edin. Oldukça büyük bir havuz, değil mi?

9. Piscine Alfred Nakache, Fransa – 1,8 Dönüm

9. sırada yer alan Piscine Alfred Nakache adlı 1,8 dönümlük bir havuz için Fransa’ya gidiyoruz. 1950’lerde Art Deco mimarisiyle inşa edilen bu havuz, dünyada hala kullanımda olan en eski havuzlardan biridir. Devasa kompleks ek olarak hem kapalı hem de açık havuzlara sahiptir ve birçok ziyaretçi için bol miktarda alan sunar.

8. Dreamworld Eğlence Gölü, Pakistan – 2 Dönüm

Pakistan’daki Dreamworld Eğlence Lagünü 2 dönümlük bir yüzme havuzuyla oldukça dikkat çekici, ancak dahası var. Tatil köyü ve eğlence parkı, aslında yaklaşık 7 milyon 571 bin litrelik yerel kuyu suyu içeren dünyanın en büyük tatlı su yüzme havuzuna ev sahipliği yapıyor. Havuzdaki aktiviteler arasında misafirlerin bol bol eğlenebilmesi için kürekli tekneler, salıncaklar ve şişme kaydıraklı yapılar bulunmaktadır.

7. Hayman Adası Tatil Köyü Havuzu, Avustralya – 2,2 Dönüm

Avustralya’nın Büyük Bariyer Resifi yakınında, yakın zamanda yenilenmiş ve büyüklüğünü 2,2 dönüme kadar yükseltmiş Hayman Adası Tatil Köyü Havuzu bulunuyor. Güney yarım küredeki en büyük havuza sahip oldukları için gurur duyuyorlar. Haklılar. Tesisin havuzu, yedi tane olimpik havuzun birleşimine eşdeğer.

6. Laguna Bahia, Şili – 3,5 Dönüm

Avustralya’dan, lüks Laguna Bahia tatil beldesinin 150.000 metrekareyi aşan bir havuza sahip olduğu Şili’ye atlıyoruz. Toplamda 3.5 dönümlük, kano ve rüzgar sörfü ile bol su eğlencesi için yeterince büyük. Çocuklar için sığ bir alan ve uzanmak için bolca yer sunan uzun bir plajını söylemedik bile.

5. Las Brisas, Şili – 5 Dönüm

Şili’deki Las Brisas lüks apartman kompleksi beş dönümlük güzel bir tuzlu su havuzu ile birlikte geliyor. Bir fikir edinmeniz için, yaklaşık 16 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde diyebiliriz. Ve en iyi yanı, Pasifik Okyanusu’na ve berrak mavi sularına bakmasıdır.

4. Kazablanka’nın Orthlieb Havuzu, Fas – 8,9 Dönüm

Aslında bu havuzun listede olmaması gerekiyor, ancak bilmeye değer bir hikayesi var. Geçmişte uzun bir süre boyunca, Fas’ın Kazablanka Orthlieb Havuzu’nun, inanılmaz bir 8,9 dönümlük bir alanı kaplayan, 500 metre uzunluğunda ve 80 metre genişliğinde dünyanın en büyük havuzu olduğu düşünülüyordu. Kulağa etkileyici geliyor, ama bundan daha da etkileyici, günümüzde bu havuzun varlığına dair çok az işaret var.

Havuzun varlığını kanıtlayacak tek bir rapor veya fotoğrafın olmamasından ötürü, bu hikaye kulağa bir gerçekten çok bir efsane gibi geliyor. Havuzun var olduğunu kanıtlayabilecek tek şey, bazı eski kartpostallardır.

3. MahaSamutr, Tayland – 17 Dönüm

Listemizdeki son üç havuza geldiğimizde, sizin de fark edeceğiniz üzere boyutlar çok daha büyüyor ve önceki havuzlar bunların yanında biraz sönük kalıyor. Tayland’da bulunan devasa MahaSamutr havuzu 17 dönümlük eşsiz bir alanı kaplıyor.

Havuz, tam anlamıyla bir “mini deniz” gibi olduğundan kano, kürek sörfü ve hatta yelken gibi plajlar ve su sporlarına ev sahipliği yapar.

2. San Alfonso Del Mar, Şili – 20 Dönüm

Yaklaşık 20 dönümlük bir alanı kaplayan ve tam 250 milyon litre suyu içinde barındıran San Alfonso Del Mar, Şili’deki havuzların ortalama büyüklüğü göz önüne alındığında 6.000 arka bahçe havuzu büyüklüğündedir. San Alfonso del Mar, bir plajın hemen yanında yer alır ve tuzlu suyla doludur.

1. Citystars Sharm El Sheik – 23,9 Dönüm

Vikipedi’ye göre 23.9 dönümlük devasa alanıyla Citystars Sharm El Sheik bugün dünyanın en büyük havuzudur ve en büyük insan yapımı su kütlesi olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutar. Mısır kıyılarından 5 kilometre uzakta Sina çölünün ortasında inşa edilen Citystars lagünü 5,5 milyon dolara mal oldu (bakım fiyatlarının da çok yüksek olduğu söyleniyor) ve devasa boyutu göz önüne alındığında tamamen dolması birkaç hafta sürüyor.