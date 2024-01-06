1. Benekli Göl, Britanya Kolombiyası, Kanada

Benekli Göl, yerli Okanagan (Syilx) halkı tarafından uzun zamandır dini saygı görüyor ve neden kutsal olarak gördüklerini anlamak çok kolay. Yaz aylarında gölün suyu buharlaşır ve geriye her biri diğerinden farklı renkte küçük maden havuzları kalır. Eşsiz göl, küçük Osoyoos kasabasının kuzeybatısındaki 3. Karayolu üzerinde görülebilir, ancak ziyaretçilerin kabile topraklarına izinsiz girmemeleri istenir.

2. Devlerin Geçidi, Kuzey İrlanda

Altmış milyon yıl önce devasa bir volkanik patlama, bir erimiş bazalt kütlesi püskürttü ve bu kütle soğudukça katılaşıp büzülerek bugün görülebilen çatlakları oluşturdu. Bu dünya mirasında tahmini 37.000 çokgen sütun bulunuyor, geometrik olarak öylesine mükemmel ki yerel efsaneye göre bir dev tarafından yapılmışlar.

3. Cat Island (Kedi Adası), Japonya

Japonya’nın doğu kıyısından kısa bir feribot yolculuğu yapan Tashirojima adası, sevimli tüylü dostlarımız olan kedilerden oluşan 100 kişilik bir nüfusa sahip. Başlangıçta kediler, adada ipek üretimi yapıldığı ve farelerin ipekböceklerini yememesi için adaya yerleştirildi. Yerliler adaya getirdikleri kedilerin çoğalmasını ve hayatta kalmasını sağladı. Kedilerle tamamen özdeşleşen adaya zamanla bir kedi tapınağı ve gelen turistlerin kalabilmesi için kedi şeklinde kulübeler inşa edildi. Köpeklerin adaya girişine izin verilmediğini söylemeye gerek yok diye düşünüyoruz.

4. Pamukkale, Türkiye

Ülkemizin güneybatısındaki dikkat çekici UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, Menderes Nehri’nde bulunuyor. Hem Türkiye’nin hem de Denizli’nin bir simgesi olarak görülen bu ilginç yerden çıkan su, içerisindeki kalkerin dibe çökmesi ile kristalleşir ve onu eşsiz kılan formuna gelir. Ülkemizin en güzel ve ziyaret edilesi mekanlarından biri olan Pamukkale, en beyaz şekliyle ziyaretçilerini şaşırtıyor.

5. Hillier Gölü, Batı Avustralya

Bu olağanüstü göl, 1802’de Batı Avustralya’nın Recherche Takımadaları’ndaki en büyük adalarda keşfedildi. Göl, yıl boyunca koyu pembe rengini koruyor ve bazı bilim insanlarının söylediği gibi, Dunaliella salina olarak bilinen tuz seven bir yosun türü ve halobakteriler olarak bilinen pembe bakterilerin varlığıyla birlikte tuz oranının yüksek olduğu belirtiliyor.

6. Badab-e Surt, İran

Kuzey İran’daki bu güzel traverten teraslar, binlerce yıl içinde gelişen inanılmaz bir doğal fenomendir. Traverten, akan sudaki kalsiyum birikiminden oluşan bir kireç taşı çeşididir ve bu durumda farklı mineral özelliklere sahip iki kaplıcadır. Terasların alışılmadık kırmızımsı rengi, kaynaklardaki yüksek demir oksit içeriğinden kaynaklanıyor.

7. Tianzi dağları, Çin

Çin’in Hunan Eyaleti’nin kuzeybatısında bulunan bu şaşırtıcı kireçtaşı tepeleri gür yeşilliklerle kaplıdır ve genellikle sisle örtülüdür. Bir teleferik Huangshi köyüne kadar gider ve buradan Tianzi’nin (cennetin oğlu) nefes kesici manzarasını seyretmek için oldukça uzun bir yol bulunur.

8. Nasca Çizgileri, Peru

Antik Nasca tarafından Peru’nun çorak Pampa de San José bölgesine kazınmış hayvan figürleri ve geometrik şekiller, Güney Amerika’nın en büyük gizemlerinden biridir. Yalnızca havadan veya otoyolun yanındaki metal bir gözetleme kulesinden görülebilen, açıklanamayan şekillerin bazıları 200 metreye kadar uzunluklara ulaşır ve her biri tek bir kesintisiz çizgi halinde görünür.

9. Bermuda Şeytan Üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu

Uzun süredir birçok efsaneye konu olmuş Bermuda Şeytan Üçgeni, Florida ve Porto Riko arasındaki alandır. ABD Sahil Güvenlik bu alanla ilgili iddiaları reddetse de, komplo teorileri olağandışı manyetik okumalar ve burada iz bırakmadan kaybolan gemiler, uçaklar ve insanlar hakkındaki hikayelerde gelişiyor.

10. Sokotra Adası, Yemen

Altı milyon yıldan daha uzun bir süre önce anakara Afrika’dan ayrılmış olan bu uzak ada, bir bilim kurgu film setine benziyor. Sokotra’nın inanılmaz ve benzersiz biyolojik çeşitliliği, burada dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bitkiler ve ağaçlar olduğu anlamına gelir. En tuhaf olan şeyler ise eski ve çarpık ejderhanın kanı ağacı ve soğanlı şişe ağacıdır.