Dünyanın en pahalı bisikleti hangisi, hiç merak ettiniz mi? Açıkçası, burada göreceğiniz bisikletler spor için kullanılan sıradan bisikletler değil. En pahalı olan bisiklet, 24 ayar saf altından yapılmış ve 1 milyon dolar değerinde “Beverly Hills Edition” tır. Elbette bu sanat eseri, oldukça zengin insanları bile şaşırtabilecek gerçek lüks bir araç.

Arnavut kaldırımlı sokaklarda ve dolambaçlı kırsal şeritlerde bisiklete binmenin mutlak coşkusu, çoğumuzun yaşadığı için şanslı olduğumuz tanıdık bir çocukluk eğlencesidir. Neyse ki, gerçek bisiklet meraklıları bu hobiyi çocukluktan yetişkinliğe de taşıdı! Bisikletler, (genelde) uygun fiyatlı bir seçenek olduğu ve aynı zamanda Y kuşağının çevre dostu yaşam tarzını desteklediği için özellikle genç yetişkinler arasında popülerdir. Genelde uygun fiyatlı ekonomik bisikletler olsa da bazı birinci sınıf özellikler ve gelişmiş tasarımlar sunan bazı bisikletler de mevcut. Spora düşkün ve macera bağımlılarının hoşlanacağı dünyanın en pahalı 10 bisikletini sizler için listeledik.

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10. Lambhorgini X Cervelo P5X Lamborghini Edition Bike – 20.000 $

En çok pahalı arabaları ile tanınan Lamborghini, yakın bir dönemde Cervelo ile işbirliği yaptı, yeni ve çığır açan P5X modelini piyasaya sürdü. Bu bisikleti satın almak isteyen sürücüler için piyasaya ilk etapta sadece 25 adet P5X modeli sürüldü. Minimalist, sağlam, ergonomik ve kompakt (bu muhteşem makineye ilk kez bir göz attığımızda düşündüğümüz birçok sıfattan birkaçı bunlar). Ağırlıklı olarak siyah ve sarı olan, Y şeklinde bir çerçeveye sahip olan araç, Bumblebee’nin minyatür bir bisiklet versiyonu gibi görünüyor!

9. Aston Martin Limited Edition One-77 – 39.000 $

Uluslararası üne sahip spor otomobil markası, kendi kategorisindeki en pahalı yarış bisikletini olan One-77 Factor Cycle’ı üretmek için Factor Bikes ile işbirliği yaptı. Bisiklet, elit bisiklet meraklıları ve koleksiyonculara yöneliktir. Yüksek ve gelişmiş teknolojilerle dolu One-77 modeli sensörler, bir karbon fiber yapı ve güçlü aerodinamik destek içerir. Çok amaçlı kullanılan makine, yolculuk sırasında kullanabileceğiniz wi-fi ve bluetooth bağlantılarını da destekliyor.

8. Chrome Hearts X Cervelo Dağ Bisikleti – 60.000 $

Chrome Hearts tarafından üretilen bu sınırlı sayıdaki lüks bisiklet, Cervelo ile işbirliği yapılarak üretildi. Gövdesi, sevimli kalp tasarımlarından mücevherlerle süslenmiş desenlere ve yapay elmaslara kadar Chrome Hearts’a özel patentli tasarımlara sahiptir. Ayrıca karbon siyahı rengi ve ilginç tasarımı bisiklete tam bir motosiklet hissi veriyor. Pahalı, lüks, zarif ve açıkçası yollara değil galerilere ait bir sanat eseri gibi görünüyor. Tabii ki, bisiklet oldukça pahalı ve genelde süper zengin bisiklet koleksiyoncularının tercih ettiği türden bir ürün.

7. Trek Madone 7 – 75.000 $

Trek Madone, bisiklet severler ve maceracılar tarafından sevilen popüler bir markadır. Bu spor bisiklet de oldukça profesyonel görünüyor, bir dizi eşsiz özellikle donatılmış ve hayatınızın en iyi sürüşünü garanti ediyor. İlk olarak Lance Armstrong Vakfı Galasında müzayedeye çıkarıldı ve 75.000 $ toplamayı başardı! Genelde Trek Madone 7- Diamond olarak adlandırılan bisiklet, karbon fiber gövdesinin üzerindeki değerli taşlarla ayırt ediliyor. Bisikletin kollarında gömülü elmaslar, ayrıca şasenin ön kısmına yerleştirilmiş altın plakalarla oldukça değerli bir araç.

6. Aurumania Gold Bike Crystal Edition – 114.000 $

Aurumania, çok eski ve pahalı görünen sınırlı sayıda altın bisiklet üretimleri yapan bir Fransız şirketidir. Gövdesi süper şık, altın kaplamalı ve hafiftir. Sade, minimalist ve zarif tasarımıyla bu güzel bisiklet bir müzeye aittir ve cam bir kasada sergilenmektedir. Kristal sürüm, çerçeveye kaplanmış değerli taşlar ve elmaslarla birlikte gelir. Bu kesinlikle sıradan bir bisiklet değil, sadece gerçek bir uzmanın takdir edeceği çok ince ama abartılı bir şey.

5. Kaws Trek Madone – 160.000 $

Trek Madone tarafından üretilen bu bisiklet, stil, konfor ve zarafetin mükemmel karışımıdır. Model, bisiklet sürücüleri arasında oldukça tanınan figürlerden Lance Armstrong tarafından tasarlanmış ve onaylanmıştır. Bisiklet, görsel açıdan mükemmel olmanın yanı sıra, tasarıma ekstra bir etki katan birçok üstün özelliği de içeriyor. Örneğin bisiklet, gövdenin ön ve kenar kısmında chomper diş benzeri bir desene sahip. Aerodinamik tasarımı mükemmel bir denge sağlar, ergonomik koltuklarıyla oldukça hafif ve esnek bir araçtır.

4. Trek Yoshimoto Nara – 200.000 $

Trek Yoshimoto Nara, parlak mavi ve sarı gövdesi, güzel çizimleriyle oldukça esşsiz görünüyor. Yakından bakıldığında, bisikletin güzel bir araçtan daha fazlası olduğu anlaşılıyor. Binicilerin vücut dengesini korurken ani dönüşler yapmasına ve dar alanlarda manevra yapmasına olanak tanıyan çeşitli özellikler ve gelişmiş işlevleri vardır.

3. 24 Ayar Altından Üretilen Men’s Racing Bike (Rolls Royce) – 393.000 $

En pahalı bisikletler listemizin sıradaki üyesi, Rolls Royce imzalı muhteşem 24 ayar Altın Yarış Bisikleti. Bu el yapımı ve altın kaplama yarış bisikletine, sofistike olmanın özü diyoruz. Gidonlardan tekerleklere ve koltuklara kadar her şey 24 ayar altınla kaplanmıştır. Gövdesi güneşten daha parlak olan bisikletin ince deri koltukları, sürerken oldukça rahat olmanızı sağlıyor.

2. Trek Madone Butterfly – 500.000 $

Sizi kelimenin tam anlamıyla kanatlandıran bir bisiklet hayal edin! Trek Butterfly Madone ile tam da bu hissi yaşıyorsunuz. Ürünün tasarımcılarından Damien Hirst, bisikletin sağlam gövdesine ve kenarlarına gerçek kelebek kanatları yerleştirdi. Bisiklet ilginç tasarımının yanı sıra, 2009’daki “Tour de France” yarışında kullanan Lance Armstrong da dahil olmak üzere birçok ünlü bisikletçi tarafından kullanılıyor.

1. 24 Ayar Altın Bevery Hills Extrem Dağ Bisikleti – 1 Milyon $

Hugh Power tarafından tasarlanan ve piyasaya sürülen bu bisiklet, bir milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı bisikleti olarak biliniyor! 24 ayar saf altından yapılmış gövdesiyle “Beverly Hills Sürümü” olarak da bilinen bu bisiklet, bir araçtan çok bir sanat eseridir. Ayrıca gövdesinde birçok yüksek teknoloji özelliği vardır ve bisikletin her bir parçası elektrolizle kaplıdır. Özelleştirilmiş amblem, elmas süslemeler, timsah derisinden yapılmış çikolata kahvesi koltuklar, tasarımın savurganlığına katkıda bulunan sanatsal özelliklerden bazılarıdır.