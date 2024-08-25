4 Türk limanı, İngiltere'nin önde gelen haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı İlk 100 Liman 2024 Raporu listesinde yer aldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngilterenin önde gelen haber portallarından Lloyds Listin dünyadaki ilk 100 Liman (One Hundred Ports) 2024 raporuna yönelik açıklamalarda bulundu.
Rapora göre; 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiyeden 4 liman bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türk limanlarının sıralamada 2022 yılına göre yükselişte olduğunu vurguladı.
2022 yılında 74. sırada bulunan Ambarlı Limanının 10 sıra yükselerek 2023 yılında 64. sıradan listeye girdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 89. sırada bulunan Kocaeli Limanı 85. sıraya, 92. sırada bulunan Mersin Limanı 91. sıraya yükseldi. dedi. Uraloğlu, listede 100. sırada bulunan Tekirdağ Limanının ise yerini koruduğunu belirtti.
Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiyenin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi.
Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7sini transit yükler ve yüzde 3,6'sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu da ifade eden Bakan Uraloğlu, "2023'te Ambarlı Limanı'ndaki konteyner elleçleme miktarı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,6lık bir artış gösterdi. Konteyner ticareti yüzde 10dan fazla artan Ambarlı, en dikkat çekici başarı hikayesini sergileyerek 2022 yılında 74. iken 2023 yılında listede 64. sıradan listeye girdi. 2022 yılında 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 3 milyon 170 bin 430 TEU'ya ulaşmıştır" dedi.
Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığını kaydeden Balam Uraloğlu, Kocaeli Liman Başkanlığı'nda 2022 yılında 2 milyon 59 bin 310 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 2 milyon 159 bin 160 TEUya ulaştığını söyledi.