Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen bir tebliği yürürlüğe koydu.

Yayımlanan tebliğe göre, ekli listede yer alan ve standardı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen mesleklerde çalışanların, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları zorunlu olacak. Belgesi olmayan ve muafiyet kapsamına girmeyen kişiler, tebliğin yayımlanmasından itibaren 12 ay geçtikten sonra bu mesleklerde çalıştırılamayacak.

Bazı çalışanlar muaf tutuldu

Düzenlemede bazı istisnalara da yer verildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi bulunanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik okullardan ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirli tarihten önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayanlar, belgelerinde yer alan alanlarda çalışmaları şartıyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Kurallara uymayan işveren veya işveren vekilleri, 5544 sayılı Kanun çerçevesinde yaptırımlara tabi tutulacak. Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girerken, hükümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından uygulanacak.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler ise şu şekilde: