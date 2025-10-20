Yerlikaya paylaşımında, “Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘Dur ihtarına uymamanın’ yaptırımı 2 bin 167 TL. Sizce bu ceza caydırıcı mı?” ifadelerine yer verdi.

Son 6 yılda “dur” ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle 9 şehit, 16 gazi verildiğini, 29 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 1.955 kişinin yaralandığını hatırlatan Yerlikaya, “Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler” dedi.

Yeni düzenleme kapsamında “Dur” ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının 60 gün trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.