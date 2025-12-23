Bülent Eren yaptığı açıklamada, “Sezonun ilk yarısını ligde ikinci sırada tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle son 6 haftada aldığımız 5 galibiyet ve 1 beraberlik, takımımızın sahadaki karakterini ve mücadele gücünü net bir şekilde ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca yaşanan zorluklara da değinen Eren, “Bahis cezaları nedeniyle toplam 12 futbolcumuzun cezalı duruma düşmesine rağmen, teknik heyetimizin doğru planlaması, futbolcularımızın fedakârlığı ve alt yapımızdan destek alarak forma verdiğimiz genç oyuncularımızın gösterdiği özgüvenli performans sayesinde bu süreci başarıyla yönettik. Kendi yetiştirdiğimiz futbolcularımızın bu sorumluluğu üstlenmesi, kulübümüzün doğru bir yolda ilerlediğinin en net göstergesidir” dedi.

Açıklamasının devamında teşekkürlerini ileten Bülent Eren, “Bu başarının mimarı olan koordinatörümüz Nafi Bilaloğlu'na ve antrenörümüz Hasan Uğur Kardal yönetiminde ki teknik heyetimize, sahada formamızı onurla taşıyan tüm futbolcularımıza, ihtiyaç duyulan her an görev almaktan çekinmeyen alt yapıdan yetişen gençlerimize, kulübümüze emek veren yönetimimize ve her koşulda desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kafkasspor olarak üretmeye, geliştirmeye ve kendi değerlerimizle büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.