Ak Parti Şavşat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı sonrasında muhabirimizin ulaştığı Belediye Başkan Adayı Durmuş Aydın, İnegöl'e özel teşekkür ederek selam gönderdi.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığından ayrılarak Artvin'in Şavşat ilçesinde Ak Parti'den Belediye Başkan Adayı gösterilen Durmuş Aydın, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın, Şavşat sokaklarında adım adım gezerek yerel halkla doğrudan iletişim kuruyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Aydın aynı zamanda Şavşat'ı geleceğe taşıyan projelerini de doğrudan anlatıyor.

Durmuş Aydın'ın projeleri ve çalışmaları dikkat çekerken her geçen gün vatandaşın teveccühü de artıyor.

Son olarak Ak Parti Şavşat İlçe Başkanlığı tarafından MYO Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın da katılmış oduğu iftar programına olan yoğun katılım dikkat çekti. Vatandaşların resmen sevgi seli gösterdiği ve kalabalığın salona sığmadığı program sonrasında muhabirimiz sürecin detaylarını öğrenmek için Durmuş Aydın'a ulaştı. Muhabirimize açıklamalarda bulunan Aydın İnegöl'e özel selam göndererek gelen desteklerden ötürü de teşekkür etti.

İNEGÖL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ak Parti Şavşat Belediye Başkan Adayı Durmuş Aydın, "Yürüttüğümüz bu süreçte bir taraftan Şavşat halkı bizi bağrına basarken bir tarafta da yıllarca hizmet ettiğim İnegöl'den çok sayıda destek telefonu aldım. Bu durum beni ziyadesiyle mutlu etti. İnegöl'de yaşayan Şavşatlı hemşerilerimiz, Şavşat'ta yaşan akrabalarını arayarak bizler için oy topluyor ve elinden geleni yapıyor. Bir taraftan da İnegöl kamuoyundan birçok insan destek telefonları açıyor. Ben bu durum özelinde İnegöl'e selamlarımı iletiyorum ve çok teşekkür ediyorum. İnşallah seçimi en yüksek oyla kazanacağız ve vatandaşlarımıza hizmet için tüm tecrübemizle canhıraş çalışacağız" dedi.