Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yetki sahibi kişiler ya bu işi layıkıyla yönetmek zorundalar eğer bunu beceremiyorlarsa da gereğini yapmak zorundalar" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gündeme dair yapacağı basın toplantısını düzenledi. Toplantının yapıldığı salondaki barkovizyonda, ’Kenetlenin başka Galatasaray yok’ görseli yer aldı.

Son oynanan Sivasspor maçında yaşananlar ve son dönemki gelişmeler üzerine toplantıyı yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Göreve geldiğimizden beri, biz sahada kalmak ve orada kazanmak istediğimizi söylüyoruz. Türkiye’de futbolu geliştirmek, büyütmek, ülkemizi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Planlı ve sistematik bir şekilde sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Dün Sivas’ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Zorbay Küçük. Zorbay Küçük, TFF’nin hakemlerinden biri. Sivas’ta oynan maç Süper Lig için önemli bir maç. Nasıl oluyor da Süper Lig’de devam eden rekabet çerçevesinde bu maça atanıyor. Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe’nin 2.36 puan ortalaması. Galatasaray’ın puan ortalaması da 1.75. Daha önce maçlarımızı yönettiği için daha önceki şikayetlerimizde de yer aldı. Özelikle Antalyaspor maçında Muslera’nın ayağına basıldı ve pozisyonu görmedi. Kırmızı kart olması gerekirken pas geçti. Zorbay Küçük’ün sicilindeki Galatasaray sorunları onla da bitmiyor. Geçtiğimiz sene kaptanımız Kerem’e kullandığı ifadeler de nezaket dışıydı. VAR hakemi Alper Ulusoy. Türkiye futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray’a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy soruyorum, siz Galatasaray’dan ne istiyorsunuz? Her seferinde bu seviyedeki standartsızlıkları neden göz yumuyorsunuz diye soruyorum. Bu standartsızlıklar bizim lehimize, aleyhimize çalınan pozisyonlarda rakiplerimize tam tersine bir uygulama içine giriliyor. Kimse bize standartsızlığı hakem hatası diye anlatmasın. Bunları hakem hatası diye geçiştirmeyi kimse bize dayatamaz. Bu standartsızlığı çözecek olan Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu. Bu yetki sahibi kişiler ya bu işi layıkıyla yönetmek zorundalar eğer bunu beceremiyorlarsa da gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Geçen senelerde MHK’yı, hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı. Şimdi sosyal medyayı, kamuoyunda oluşan algıyı yönetmeye çalışıyorlar. En kötü görüntüleri, açıları bulup rakiplere saldırmak, holigan yorumcularla insanların kafasını karıştırmak, her şey planlı, her şey düşünülmüş, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olacağımızı beklemiyorlardı. Bu yüzden bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar" diye konuştu.

"Galatasaray’da böyle bir açıklamayı yapan başkan bir saniye duramaz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarını hatırlatan Başkan Özbek, "Dünya spor tarihinde belki de ilk defa kulüp başkanı, ’Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar’ diye açıklama yapıyor. Kim seni şampiyon yapmayacak, kimi kastediyorsun, samimiysen açıkla, senle uğraşan kim, seni şampiyon yapmayacak olan kim? Böyle bir açıklama olmaz. Galatasaray’da böyle bir açıklamayı yapan başkan bir saniye duramaz. Biz Galatasarayız. Biz başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraflarını çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım. Bu camia tarihi boyunca kendine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz, o seviyeye de düşmeyiz. Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. 500 seneyi aşkın mazisinden, etik değerlerinden oluşan bir kurum. Hepimizin şahit olduğu gibi futbolun, sporun bütün değerleri ayaklar altına alarak, Galatasaray karşı mücadele var, girdiği yarışmalarda düşürmek için muazzam mücadele var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz tarihte ve geçtiğimiz 100 yıl içerisinde hep şunu gösterdik, biz biraya geldiğimiz zaman kimsenin bizle mücadele etme imkanı yok. Bunun için hem taraftarlarımıza, genel kurul üyelerimize, bizi sevenlerimize sesleniyorum. Birlik ve beraberliğimizin korunması o kadar önemli ki olay gözümüzün önünde cereyan ediyor. Her seviyede yakıştırmalarla karşı karşıyayız. Bu birlik ve beraberliğimiz algılardan, yapılan işlerden etkilenmemiz lazım. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedefler rakiplerimizi rahatsız ediyor. Hep beraber, tek yumruk olmamız lazım. Bizi zafere ulaştıracak yol buradan geçiyor. Çok iyi bir yoldayız. Göreve geldiğimizden beri arkadaşlarımızla oluşturduğumuz projelerimiz aynen devam ediyor. Çok yakında müjdeli haberlerim olacak" şeklinde konuştu.

"Sporculara primleri bile ödenmiştir"

Finansal sorunlarının olmadığını aktaran Özbek, "Mevcut sporculara bırakın maaşları primleri bile ödenmiştir. Bir kuruş borcu yoktur. Yapılan algı çalışmaları, Galatasaray’da finansal problem varmış gibi, kaos varmış gibi algılarla camiayı etkilemeye çalışıyorlar. Galatasaray Başkanı olarak görevim varsa bu sorunları çözmektir. Bizim olduğumuz yerde hiç kimse bunları Galatasaray’a yakıştıramaz ve konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Şu an gündemlerinde seçim olmadığını ifade eden Dursun Özbek, "Buradan belli algılar peşinde koşuluyor. Bizim gündemimizde bugün itibarıyla seçim yok. Bizim gündemimizde 2024 mayıs ayında şampiyon olmak var. Bizim gündemimiz bankalar konsorsiyumuna olan finansal borcunu ödemek var, projeleri bitirmek var. Seçim 2024 mayısta olacak. Başkanlık yarışı genel kurulun işidir. Bu yolda yönetimin bugünkü görevi sadece projelere odaklanmak" dedi.

"Kenetlenerek şampiyon olacağız"

Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, "Herkesin birlikte olmasıyla şampiyon olduk. Şimdi de aynısı yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız. Birlikte olmamız, kenetlenmemiz şampiyonluğa giden yolda en büyük gücümüz olacak. Bir tek gayesi var bunu, bizi içerisinden vurmak, birbirimize düşürmekten başka bir şey değil. Bizim fıtratımızda olmayan bu çalışmalarda yokuz. Bu algı çalışmalarına karşı her zaman dimdik, beraber karşı duracağız ve bu sene yine biz şampiyon olacağız. İhtiyacımız olan tek şey Galatasaray içindeki birlik ve beraberliği, kardeşliği ve sevgi iklimini korumaktan geçiyor. Galatasaray kendisine yakışan bir şekilde bir araya geldi ve herkese gösterdi. Galatasaray’a yapılan saldırılar artmıştır. Bu beraberliğe dünden daha fazla ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın"

Açıklamalara geç kalmadıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Biz spor yarışı içerisindeyiz. Kavga, söz düellosu peşinde değiliz. Sabrımız var. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. O zaman da yapılan hatalarla ilgili yorumlar yaptık. Derdimiz futbolu kavga ortamına taşımak değil. Onun için sabrettik ama sabrımızı denemek isteyenler var. Kimse bizim sabrımızı sınamasın" şeklinde konuştu.

"Mevcut federasyona yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu ilgili düşünceleriyle ilgili sorulan soruya Dursun Özbek, "Federasyon seçileli yaklaşık 6 ay oldu. Biz mevcut federasyona yapılan uygulamalarla ilgili ikazlarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü de Kulüpler Birliği toplantısı var. Kulüpler Birliği toplantısının gündem maddelerinden biri bu olabilir. Federasyon sadece Galatasaray’ın federasyonu değil. Geniş bir yelpaze var. O toplantıda oluşan fikirler çerçevesinde Galatasaray’da duruşunu orada sergileyecektir" diye cevap verdi.

"Yerli hakemle oynamak daha şık olurdu"

TFF Süper Kupa maçında yabancı hakem istememelerinin hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, "Biz Suudi Arabistan oynanması planlanan maçta yerli hakem olmasını istedik. Eğer yabancı hakemle oynanacaksa 1 maçla olmaz. 1 maçta yabancı hakemin göstereceği performans genele yayılacak bir performans değil. Tepkimizin doğru olduğunu düşünüyorum. Yerli hakemle oynamak daha şık olurdu" dedi.

"Ali Koç mağduriyet yapmaya çalışıyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mağduriyet yapmaya çalıştığını söyleyen Özbek, "Böyle bir şeyin bir kulüp başkanının ifadesine yakıştığını düşünmüyorum. Bu sene başkanlıkta 6. senesi. 6 senedir Mehmet Büyükekşi başkan değildi, ondan evvel başkası başkandı. Ali Koç’un ifadesinde bana göre eksik şu; bir şey ifade etmeye çalışıyor, ne ifade etmek istediği belli değil. Kim seni şampiyon yapmayacak, federasyon mu, MHK mi, başkaları mı, kim? Orada Ali Koç’un daha net olması, bu ifadenin bir mağduriyet yapmaktan başka bir gayesi olduğunu düşünmüyorum. Bunu sık sık yapıyorlar. Bir dahaki maçlarda avantaj sağlamak açısından yapılan bir açıklama olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erden Timur: "Bizim tek gayemiz kenetlenmek"

Geçen sene hakemlerle ilgili 3 kere konuştuğunu hatırlatan Erdem Timur, "Bundan 2 ay önce ekrana çıkıp, neler yapılması gerektiğiyle ilgili birçok öneri sundum. Ondan sonra yaşananlar da malum. Gerçekten bu gerginliğin azalması için bir öneri sundum. Bizim tek gayemiz kenetlenmek. Şampiyon olmamızın, Galatasaraylı olmamızın sebebi kenetlenmek. Galatasaray çok büyük zorlukları hep böyle aştı. Daha çok iletişim kurmak gerekiyorsa onu da yapacağız. Kendimizi taraftarımıza sevdirme konusu gayet iyi yapabiliriz. Bizim iki görevimiz var. Galatasaray’ın haklarını savunmak. Bir tarafta da kulüplerini çok seven gençler var. Yanlışa yönlendirirsek, bakın ortam nerelere geldik, bu sorumluluğu düşünerek hareket ediyoruz. Tek gaye kenetlendikçe birlikte çözeceğiz. Birbirimizi eleştirmek çok kolay. Mayıs için tek gündemimiz seçim değil, şampiyon olmak olduğunu başkanımız söyledi" şeklinde konuştu.

Timur, Fransız futbolcu Sacha Boey’un dizinde bir ağrı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde netleşecek. Riske atmamız gereken bir oyuncumuz. Oynayacağını umuyoruz" dedi.

Dursun Özbek: "Öteki maçta aynı pozisyona penaltı veriyor, bu maçta penaltıyı niye vermiyorsun?"

Dursun Özbek, verilen, verilmeyen kararlar çerçevesinde standart dışına çıkan her şeyin dikkat çektiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin VAR uygulamasına gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz, Galatasaray ile ilgili VAR’a gittiğiniz zaman 7-8 saniye maç başlıyor. Nasıl karar verdin. VAR odasına kaç tane ekran var? VAR’da oturan hakem, her açıyı inceledikten sonra görüşünü orta hakeme bildirecek. Bunu 7-8 saniyede yapabilir misiniz? Bunu gördüğünüz zaman bu hakem bunu niye yapıyor diye düşünüyorsunuz. Bizim ifadelerimiz, bizim yorumlarımız camiamızı temsilen aktarmak zorunda olduğumuz görüşler. Öteki maçta aynı pozisyona penaltı veriyor, bu maçta penaltıyı niye vermiyorsun?"

Özbek, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yeni yabancı kuralı ve Türkiye Kupası yeni formatıyla ilgili aldığı kararlarının yerinde olduğunu söyledi. Başkan Özbek, Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Leo Dubois’nun durumu için ise, "Dubois şu anda Başakşehir’in oyuncusu. Kendi içimizde ve Başakşehir ile yöneticilerle görüşüp, konuşup bir çözüm bulabilir miyiz diye konuşuyoruz. Şu an için net bir şey yok" diye konuştu.

Erden Timur: "Icardi’nin iğneden sonra belli bir süre antrenman yapmaması gerekiyor"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin durumu için konuşan Erden Timur, "Icardi’nin önceden dinlendirmesi gündemdeydi. Yüzündeki kırık meselesiyle örtüştüğü için Süper Kupa’da maskeyle oynayacaktı. O maçı da oynamak istedi. Ayağına kök hücre benzeri bir şey yapılıyor. İğne yapılınca antrenman da yapamıyor. Gitmeden hocamızla görüştü, bize de yazdı. Eşinin kontrolleri için gitmek istedi. İğneden sonra belli bir süre antrenman yapmaması gerekiyor. Hassas bir durum olduğundan hocaların onların yanında olması yanlış bir tavır değil. Icardi’nin riske girip, Süper Kupa maçında maske ile oyna arzusu orada oynuyordu ne değişti gibi oldu. Onun ekstra oynama isteğiydi" açıklamasında bulundu.

Dursun Özbek: "Beşiktaş maçında Icardi’nin ayağını kırdılar"

Dursun Özbek ise Icardi ile ilgili, "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar. Hakem göremedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar onu da hakem göremedi. Fenerbahçe maçındaki şu uygulamaya bakar mısınız, sağ kroşe attılar dedim de uymadı, el ense çektiler diyecektim. İki güreşçinin el ense çekmesi gibi adama tokat atıyor ama ne VAR bunu tespit ediyor" dedi.

Metin Öztürk: "Başkanımız liderliğinde gerçek 5 yıldızı Galatasaray’da göreceksiniz"

Metin Öztürk ise şampiyonluk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kurucu başkanımız Ali Sami Yen’in mezarına yakın bir yerde Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın mezarı var. Ali Sami Yen Başkanımızı ziyaret ettikten sonra Süleyman Seba’nın da mezarını ziyaret eder, geçerdik. Koridorlarımızda efsane kaptanımız Metin Oktay ve Can Bartu’nun forma değiştirdiği fotoğraflar var. Biz ortamı germeden sahada oynamaya çalışıyoruz. Biz mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız 25 şampiyonluğu aldığınızda oluyor. İnşallah mayıs ayında Dursun Başkanımız liderliğinde 24. şampiyonluğumuzu alacağız. Başkanımız liderliğinde gerçek 5 yıldızı Galatasaray’da göreceksiniz. O röportajı verdiğimizde stattan çıkıp, Fenerbahçe maçına giderken, 12 şehidimiz vardı. Maçla ilgili soru sorulduğunda şunu söylemiştim, ’Bu maçları oynarız, biz bugün 12 şehidimizin acısını yaşıyoruz’ dedim. Onları ezeli rakibimiz, ebedi rakibimiz diye gördük. Lise kültürü hepimizin iliklerine işlemiştir. Bizim dışarıda asıl mücadele edeceğimiz yabancı takımlar. Galatasaray’ın genlerinde bu var. O gün 12 şehidimizin olduğu gün, asıl odaklanmamız gereken 12 ailenin ocağına yangı düştü. O gün nereden bunu aldı, cımbızladı çok merak ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur: "Tamamen planlı, örgütlü bir sistem"

Planlı şeyler yapıldığını vurgulayan Erden Timur, "Fred ile ilgili konu gibi başka benzer konular da var. Bir federasyon görevlisinin, Galatasaray’a küfürlü tezahürata eşlik etmesi konusu gibi hiçbiri kabul edilecek bir şey değil. Fred’in cezası minimum 3 maç. Önce sosyal medyadan manipülasyonla başlıyor. Fred’in İngilizce bilmediğine inandırıldı. Fenerbahçe’nin otobüsünün kurşunlandığında lige ara verilmediğine herkes inandı. Tamamen planlı, örgütlü bir sistem. Biz bu yüzden bu çağrıyı yapıyoruz. Biz yönetim kurulu olarak yazılı müracaat ettik, hepimiz incelenelim diye. Ondan sonra hakem yumruklanma olayı, sahadan çekilme olayı oldu. Bizim kararlılığımızın kimse ne olduğunu sınamamalı. Bu sene tek şey, birlik ve beraberlik. Kararlılığımızı herkes görecek. Gereken her şey yapılacak. Federasyon baskıya karşı bence eyyamcı bir tavırla her şeyi yönetmeye çalışıyor. Aylardır söylüyoruz. Geçen sene de söyledik" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek: "Seçim döneminde 1 hafta boşluk var"

Son olarak Suudi Arabistan’da oynanması planlanan fakat oynanmayan TFF Süper Kupa maçı hakkında konuşan Dursun Özbek, "Suudi Arabistan oynanması fikri ağustos 2023’e kadar gidiyor. Konu yeteri kadar camialarda tartışıldı. Galatasaray 17 Kasım 2023’de federasyona yazdığı mektupta bu maçın Türkiye’de oynanmasının daha iyi olacağını, 100. yılda çok önemli olduğunu belirttik. Bu mektup hiçbir zaman federasyonun söylemlerinde gündeme gelmedi. Ali Koç’un da olduğu toplantılarda bu niyetimizi söyledik, Türkiye’de oynayalım, kupayı Cumhurbaşkanımız versin diye ilettik. Bu işin patronu Türkiye Futbol Federasyonu. Onun aldığı karara uymak zorundayız. Oynamak üzere oradaydık. Gelişmeler maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonra ortaya çıkan gelişmeler ne bizim ne Ali Koç’un kabul etmeyeceği şeyler. Olay siyasileşti. İki ülke arasında ilişkiler düzelme yolunda, buna zarar verir hale geldi. Galatasaray olarak büyük üzüntümüz, konun futbol karşılaşmasından çıkıp, siyasi boyuta gelmesi. Cumhurbaşkanımızın bu konuda sarf ettiği emeklerin örselenmesi gibi, siyasi ilişkilerin Suudi Arabistan ile bozulması gibi değerlendirilmesi bizi çok üzmüştür. Bunun siyasete alet olması da Galatasaray olarak bizi üzmüştür. Konunun ülke ilişkilerine zarar vermemesini arzu ediyoruz. Siyasi gündem oluşturmasını reddediyoruz. Önce 26 Ocak gibi tarih belirlediler. Çok sıkışık bir gündem var. Belki seçim döneminde 1 hafta boşluk var. Oraya koyarlarsa daha güzel bir uygulama olur diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.