10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, gece saat 01.10’da 4,3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Kısa süre sonra, saat 01.14’te ise 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Gece gerçekleşen 4,3’lük deprem, sınırlı bir alanda hissedildi.

Yanlış Bildirim

Depremi cep telefonlarındaki uygulamalar aracılığıyla takip eden bazı vatandaşlar, gelen hatalı uyarılar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. En çok kullanılan uygulamalardan biri, sarsıntının şiddetini 5,5 olarak bildirince endişe arttı. “Bulunduğunuz yerde sallanmanın orta düzeyde olduğu tahmin edildi” şeklindeki bildirimle uyanan vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde korkuya kapıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Manisa gibi şehirlerden sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yanlış alarm nedeniyle tepki gösterdi.