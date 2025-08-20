Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Berra'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Turgutalp mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından İsaören Kent Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK