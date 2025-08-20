Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kuruluşlara kapasite artışı için mali destek sunan Yapısal Destek Hibe Programı’nın dördüncü açık çağrısı başladı. Başvurular, 30 Eylül 2025’e kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Goethe-Institut Istanbul yürütücülüğünde gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Yapısal Destek Hibe Programı’nın dördüncü açık çağrıya çıtkı.

Kültür-sanat alanında projeler üreten kuruluşların bağımsızlığını ve kapasitesini güçlendirmek amacıyla başlayan programda yenilenen mekânlarla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledi.

30 Eylül 2025 Salı günü saat 18.00’e kadar Goethe Enstitüsü’nün Başvuru Portalı üzerinden yapılabilecek başvurularda, programın her çağrıda İstanbul, Ankara ve İzmir’den 5, diğer illerden 5 olmak üzere toplam 10 kuruluşa hibe sağlanacağı kaydedildi.

Söz konusu faaliyetlerin, kuruluşların sanatsal üretim ve performans kapasitesini artırması şartı aranırken, sivil toplum kuruluşları, kültür-sanat kurumları, kolektifler ve inisiyatifler programa başvuru yapabileceği, kurumların 3 yıllık, kolektif ve inisiyatiflerin ise 5 yıllık faaliyetlerini belgelemeleri gerektiği belirtildi.

Her seçilen kuruluşa maksimum 20 bin avro hibe verileceği kaydedildi.